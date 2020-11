COVID-19 :

La Belgique subit la deuxième vague de coronavirus, et pour cette raison, ses autorités ont établi de nouvelles règles de détention. La mesure la plus frappante est celle qui fait référence à la figure du knuffelcontact ou partenaire chouchoutant, une aide fondamentale pour maintenir la santé mentale des personnes isolées.

Ils ont également établi une limitation: une pour toutes les personnes et deux pour les célibataires. Alexander de Croo, Premier ministre belge, a fait valoir que “notre pays est en état d’urgence, dans de nombreux hôpitaux les capacités sont déjà dépassées et pour cela il faut inverser la courbe. La seule réponse est de protéger le système de santé et pour cela, nous devons éviter au maximum tout contact physique “.

Bien qu’il ait expliqué cette exception: “Chaque membre de la famille a le droit à un” partenaire choyé “. Les familles ne devraient inviter qu’un seul d’entre eux à la fois. Vous ne pouvez pas recevoir une autre visite à domicile. Il y a une exception pour ceux qui vivent seuls: ils peuvent inviter quelqu’un d’autre que leur étreindre le contact, mais pas en même temps. “

Similaire dans d’autres pays

Certains pays avaient déjà introduit des mesures similaires lors de la mise en quarantaine précédente, mais le rôle du compagnon spécial, destiné à ceux qui vivaient seuls, se limitait principalement à un but sexuel.

Donc, aux Pays-Bas, on parlait du seksbuddy, un partenaire de lit. Pour sa part, en Royaume-Uni une hypothèse similaire à celle actuellement appliquée par l’exécutif belge et ce qui était décrit comme une “ bulle de soutien ”, qui permettait à une personne vivant seule rencontrer un autre qui ne vivait pas sous le même toit.

Alors que, en Italie, l’option d’exclure les amis des personnes que vous pouviez voir a suscité la controverse, puisque la condition de 8 millions d’Italiens, sans parents et sans partenaires, qui ils ont été laissés seuls pendant la quarantaine.

La maladie mentale

Selon de nombreux experts, l’isolement est associé à la dépression et dans certains cas, après avoir quitté cette période, une trace reste sur la personnalité. C’est une condition non naturelle pour les gens, car les humains sont des animaux sociaux qui vivent par paires et en communauté. Pour cette raison, la quarantaine est considérée comme un facteur de détresse psychologique et si elle se prolonge, elle peut entraîner une maladie mentale.