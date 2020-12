COVID-19 :

Le dispositif médical et de santé du Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition Marathon et la course du semi-marathon qui se tiendra conjointement il opère déjà dans les deux hôtels-bulles que l’organisation a aménagés pour accueillir plus de 250 athlètes qui commencera ce dimanche.

Avec un protocole sanitaire strict coordonné par le directeur médical de la course, Luis Cort, tous les athlètes internationaux et nationaux ont dû subir un deuxième test PCR pour continuer dans cette bulle de santé et pouvoir commencer le semi ou le marathon Valencia Elite Edition. Jusqu’à présent, les analyses de ces tests réalisés dans le laboratoire Bionos Biotech ont été satisfaisantes, puisque 100% des résultats ont été négatifs jusqu’à présent.

Ces tests, réalisés par le staff médical du test, se poursuivront ce samedi avec les derniers coureurs à rejoindre les deux hôtels bulles et Aucun coureur n’ayant pas effectué ce deuxième test PCR ne sera autorisé à prendre le départ. Il ne faut pas oublier que tous les athlètes inscrits sur la première liste de participation ou liste des engagés devaient déjà joindre un résultat négatif d’un test PCR avant de commencer le voyage à Valence. Son cercle intime en tant qu’entraîneurs ou managers est également passé par le même processus.

Pour cela, Le concours dispose de la plateforme Connect by Circular-Lab et de l’outil AQ Reader pour garantir un test sans COVID. Ce système technologique, basé sur l’Intelligence Artificielle et le Machine Learning, permet d’anticiper toute situation de risque due au COVID grâce aux informations qu’il collecte et centralise en temps réel avant, pendant et après les plus de 700 tests PCR qui seront réalisés sur les sportifs. et Organisation de cet événement.

La technologie Circular-Lab aidera à établir des protocoles préconçus adaptés à toutes les phases de la compétition, de la prévention à la détection et à l’action pour garantir un événement sans Covid.

Repas et entretien technique dans la chambre d’hôtel

En outre, les athlètes professionnels qui participeront au marathon ou semi-marathon de Valence sont tenus de prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner dans leur chambre, où ils reçoivent du personnel de l’AC Hotel Valencia, sponsor de ce 40e anniversaire, et d’Ilunion Aqua les menus pour ne pas partager les espaces sans utiliser le masque obligatoire.

Le discours technique habituel de la veille de la course s’est fait en streaming, de manière à ce que les athlètes et leurs entraîneurs puissent connaître les derniers détails du test depuis les chambres d’hôtel sans avoir à se déplacer en personne.

L’Organisation, plus sûre grâce à Movistar

De plus, les membres de l’Organisation et tout le personnel autorisé à travailler sur l’événement disposent d’un nouvel élément de sécurité, puisque grâce à Movistar, le nouveau partenaire technologique de l’événement, Tout le personnel accrédité de l’événement doit être muni d’un dispositif électronique de contrôle à distance et de traçabilité, cela permettra aux personnes qui le portent de savoir à travers différents avis lorsque la distance de sécurité n’est pas respectée. En outre, il permettra à l’Organisation, s’il y a un cas positif, de connaître, dans le respect de la vie privée à tout moment, de connaître les mouvements de chacun et avec quelles autres personnes ils ont été en contact et combien de temps pour fournir ces informations aux autorités sanitaires si oui. réquisitionner l’Organisation.

Avec l’aide de balises et de normes de connectivité Bluetooth Low Energy, le système est capable d’avertir une personne qui a été en contact avec un cas diagnostiqué du COVID-19 via un service cloud avec des données cryptées qui sont conformes à 100% au règlement général sur la protection des données.