COVID-19 :

Après les trois mois d’enfermement sévères auxquels notre pays tout entier a été soumis (y compris logiquement les athlètes), la discipline dont tous ont fait preuve a réussi à mettre fin à nos ligues professionnelles sans incident, à l’exception du fameux cas de la Fuenlabrada et son voyage à Coruña le dernier jour. Les patrons ont vraiment monté une bulle stricte et sévère qui a été respectée par les joueurs avec une discipline louable. Et cela a permis aux compétitions de se terminer.

Mais j’ai le sentiment que les professionnels sont tellement sous pression par cette nouvelle réalité existentielle que lorsqu’ils se présentent aux appels avec leurs équipes nationales, ils se détendent inévitablement. Les retrouvailles avec ses compatriotes (dont beaucoup sont des amis des catégories inférieures), la nécessité de leur donner une rupture avec une mesure si restrictive et le fait de retourner dans leur pays de naissance entraînent plus d’oubli et plus de possibilités de contagion.

Elle est plus visible dans les pays ayant une culture de est, comme on le voit avec les équipes nationales de Ukraine, Russie ou République tchèque. Bien que l’on sache déjà que tout le monde fait preuve de bonne volonté, il faut demander aux joueurs d’augmenter les précautions. Vous pouvez jouer sans public, mais il n’y a pas de cirque sans gladiateurs …