COVID-19 :

Le département de la Santé de Californie rapporte 514 patients hospitalisés de plus ce dimanche que samedi, soit une augmentation de 6,3%

Plus de 500 personnes infectées des SRAS-CoV-2 ont été hospitalisés en Californie au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont rapporté ce dimanche qu’elles font face à une reprise dans les cas positifs qui oblige les comtés à resserrer les restrictions pour essayer de contenir la pandémie.

le Département de la santé de Californie rapportent aujourd’hui que 8198 Californiens sont hospitalisés pour des causes liées à COVID-19[feminine, 514 patients de plus que samedi, ce qui représente une augmentation de 6,3% en 24 heures.

Sur le nombre total de personnes hospitalisées, 1 990 sont en unités de soins intensifs (USI), une augmentation de 60 patients gravement malades par rapport à la veille.

le Secrétaire de la Santé et des Services sociaux de Californie, Mark Ghaly, avait déjà mis en garde contre l’escalade qui a enregistré une augmentation de 81% des hospitalisations de patients infectés par un coronavirus au cours des deux dernières semaines. Alors que les patients en soins intensifs ont augmenté de 57 pour cent.

À cela s’ajoute le nombre élevé de nouvelles infections, le dernier jour, 15 000 614 nouveaux cas positifs de SRAS-CoV-2 ont été enregistrés Californie Pour un cumulatif d’un million 198 mille 934 personnes infectées depuis le début de la pandémie en mars dernier, et 19 mille 121 décès liés au virus.

Dans un message sur son compte Twitter, le Département de la santé de Californie Il a mis en garde ce dimanche contre l’augmentation des infections à un “rythme alarmant”.

Dans un nouvel appel, les autorités ont exhorté les résidents à prendre précautions pour fêter les fêtes en toute sécurité.

“La Californie a aplati une fois la courbe et nous pouvons recommencer”, souligne le message.

La nouvelle vague de cas positifs Pendant des semaines, cela a conduit à de nouvelles restrictions de sécurité dans les zones métropolitaines telles que Les anges et la zone du La baie de San Francisco à l’approche des fêtes de fin d’année.

Agents de santé du comté Santa Clara, un habitant de San Francisco, estime que les hôpitaux du comté atteindront ou dépasseront leur capacité la semaine prochaine.

Sara Cody, Agent de santé du comté Santa Clara, a annoncé de nouvelles règles de sécurité pour les entreprises et les résidents qui réduiraient le nombre de clients au sein des entreprises.

De plus Quarantaine de 14 jours pour les voyageurs et les manifestations et pratiques sportives universitaires et professionnelles seront également temporairement interdites.

«Nous avons atteint un point où nos cas et nos hospitalisations sont si élevés que nous devons faire quelque chose pour réparer les choses», a déclaré Cody.

Pour lundi Les anges il entre également dans une phase plus restrictive qui court jusqu’au 20 décembre.

Avec des informations d’.