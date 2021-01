COVID-19 :

. – Les responsables de la santé en Californie ont averti les prestataires médicaux de l’État de ne pas administrer de doses importantes du vaccin contre le coronavirus de Moderna tout en enquêtant sur d’éventuelles réactions allergiques graves survenues la semaine dernière chez plusieurs personnes ayant reçu des injections dans une clinique de vaccination communautaire. .

Du 5 au 12 janvier, plus de 330 000 doses du lot ont été distribuées à 287 fournisseurs dans tout l’État. Des dizaines de milliers de doses ont peut-être déjà été administrées, mais le nombre de doses inutilisées est inconnu, selon Darrel Ng, porte-parole du Département de la santé publique de Californie (CDPH).

Le CDPH a déclaré dimanche que moins de 10 personnes dans une clinique de San Diego qui avaient reçu le vaccin Covid-19 de ce lot avaient besoin de soins médicaux sur une période de 24 heures. L’État a déclaré qu’il ne connaissait personne dans l’un des 286 autres sites ayant eu des réactions allergiques similaires après avoir reçu le vaccin par lots.

Le ministère de la Santé de Californie a déclaré qu’il recommandait de suspendre l’ensemble du lot, notant qu’il n’y avait pas de doses de remplacement immédiates autres que celles qui ont déjà été commandées.

“Par mesure de précaution, et reconnaissant également l’offre extrêmement limitée de vaccins, nous recommandons aux fournisseurs d’utiliser un autre inventaire de vaccins disponibles”, a déclaré l’épidémiologiste de l’État de Californie, le Dr Erica Pan.

Moderna a déclaré à CNN: «La société coopère pleinement (avec le ministère de la Santé publique de Californie) dans l’enquête sur ces événements indésirables signalés. Selon la déclaration du CDPH, Moderna n’est actuellement pas au courant d’événements indésirables comparables provenant d’autres centres de vaccination qui pourraient avoir administré des vaccins du même lot.

Le Dr Paul Offit, directeur du Center for Vaccine Education de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, a déclaré qu’historiquement, il n’y avait pas de mauvais lots de vaccins.

“La FDA (US Food and Drug Administration) est généralement si efficace pour s’assurer qu’il n’y a pas de variation d’un lot à l’autre que vous n’avez pas de problème avec les lots dits critiques”, a-t-il déclaré.

Les responsables de la santé de l’État n’ont pas fourni de détails sur les symptômes associés aux réactions allergiques, mais ont fourni un lien vers un site Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis sur l’anaphylaxie, une réaction maladie allergique grave, qui peut survenir après avoir reçu un vaccin contre le covid-19.

Les symptômes de l’anaphylaxie peuvent inclure un essoufflement, une pression artérielle basse, un rythme cardiaque rapide, des étourdissements et des évanouissements. Le CDC considère qu’une réaction allergique au vaccin COVID-19 est grave si la personne doit être traitée avec de l’épinéphrine ou doit se rendre à l’hôpital.

Offit, un expert américain en matière de vaccins et membre du comité consultatif des vaccins de la FDA, a déclaré que la décision de la Californie de suspendre les doses du vaccin comporte ses propres risques, d’autant plus que les réactions allergiques peuvent être surveillés et traités, et dans ce cas, ils se sont produits en un seul endroit.

“Il y aura des gens qui ne recevront pas ce vaccin ou qui ne recevront pas leur deuxième dose du vaccin, ce qui les met en danger dans une situation où nous avons un virus qui se propage rapidement dans le pays”, a déclaré Offit. “Il y aura probablement 100 000 autres personnes qui mourront dans les prochains mois, et ces personnes pourraient inclure celles qui ne recevront pas ce vaccin en raison, entre guillemets, de” beaucoup de prudence “.”

Trente mille doses du lot ont été retirées de l’approvisionnement du comté de San Diego, selon le comté. Lundi, le comté de Santa Clara a déclaré dans un communiqué que 21 800 doses du lot avaient été attribuées au comté et qu’aucune des doses n’avait été administrée.

Les responsables californiens ont reconnu que le risque de réaction indésirable grave au vaccin est faible, notant que bien qu’il y ait moins de données sur le vaccin de Moderna, seulement environ 1 personne sur 100000 souffre d’anaphylaxie avec le vaccin similaire de Pfizer.

“Le truc à propos de l’anaphylaxie est que, même si c’est effrayant à voir, elle est facilement identifiable, elle est rapidement identifiée et elle est facilement traitée avec de l’épinéphrine”, a déclaré Offit. «Je ne vois pas en quoi sortir cela du marché est quelque chose de conservateur ou d’être très prudent. Je pense que tout ce que cela fait, c’est mettre les gens en danger inutilement. “

Les sites de vaccination sont censés surveiller les personnes à la recherche d’effets secondaires 15 minutes après avoir été vaccinées. Les sites doivent également avoir les moyens de traiter une personne pour une réaction allergique, si nécessaire.

«Aucun des autres endroits qui l’utilisaient n’avait de problème. C’était juste un endroit. Alors jetez un œil attentif à ce qui se passait là-bas », a ajouté Offit.

Les responsables ont déclaré qu’une enquête du CDC, de la FDA, de Moderna et de l’État était en cours.

«Nous ne disons pas de les jeter. Nous ne disons pas de ne jamais les donner », a déclaré Ng à CNN lundi, notant que l’État s’attend à avoir une mise à jour cette semaine.