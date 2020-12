COVID-19 :

CALIFORNIE – La Californie est devenue le premier État à enregistrer 2 millions de cas confirmés de coronavirus, atteignant le jalon la veille de Noël alors que presque tout l’État était sous un ordre strict de rester à la maison et les hôpitaux inondés de plus grand nombre de cas depuis le début de la pandémie.

Un décompte de l’Université Johns Hopkins a montré que l’État le plus peuplé du pays a enregistré 2 010 157 infections depuis janvier. Plus de 23 000 personnes sont mortes du virus.

Le taux d’infection de la Californie, en termes de nombre de cas pour 100 000 habitants, est inférieur à la moyenne américaine. Mais ses près de 40 millions d’habitants signifient que l’épidémie se propage en grand nombre à d’autres États.

Cette sombre étape vient comme une crise du COVID-19 qui, selon les responsables de la santé, est due aux rassemblements de Thanksgiving qui exercent une pression sur le système médical de l’État. Plus de 18 000 personnes sont hospitalisées et de nombreuses unités de soins intensifs de l’État sont pleines.

L’État a vu son nombre de cas augmenter de façon exponentielle ces dernières semaines, en grande partie impulsé par des personnes qui ont ignoré les avertissements et organisé des rassemblements traditionnels de Thanksgiving, selon les responsables de la santé. Les taux croissants d’hospitalisations et de décès ont submergé les unités de soins intensifs et ont incité les hôpitaux à placer les patients des urgences dans des tentes et à en traiter d’autres dans les bureaux et les auditoriums.

Presque tout l’État est sous un ordre de rester à la maison qui a imposé un couvre-feu nocturne, fermé de nombreuses entreprises et limité la plupart des magasins de détail à 20% de leur capacité. Les restaurants ne peuvent servir que des plats à emporter.

Les appels à éviter les rassemblements sociaux pour les vacances de Noël et du Nouvel An ont résonné avec un désespoir particulier dans le sud de la Californie. Le comté de Los Angeles est en tête de l’augmentation, représentant un tiers des cas de COVID-19 de l’État et près de 40% des décès.

“Nous savons que cette urgence est notre jour le plus sombre, peut-être le jour le plus sombre de l’histoire de notre ville”, a déclaré mercredi le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, alors que le comté rapportait son plus grand nombre de morts et d’hospitalisations en un seul jour depuis le début de la pandémie: 145 morts et plus de 6 000 personnes dans les hôpitaux.

Plus de 9000 personnes sont mortes du coronavirus dans le comté.

Si le comté de Los Angeles continue de voir la même croissance des infections au COVID-19 au cours des deux prochaines semaines, les hôpitaux pourraient être contraints de rationner les soins en raison d’un manque de personnel médical, a déclaré Garcetti.

“Cela signifie que les médecins seront obligés de déterminer qui vit et qui meurt”, a-t-il déclaré.

Le personnel médical est découragé et indigné par les scènes de centres commerciaux extérieurs bondés, de parkings bondés et de parents et enfants marchant sans masque, a déclaré la directrice des services de santé du comté, le Dr Christina Ghaly.

Le comté de Santa Clara, près de San Francisco, a été réduit à 35 lits de soins intensifs, mettant les hôpitaux dangereusement près du rationnement des soins, a déclaré le Dr Ahmad Kamal, directeur de la préparation aux soins de santé du comté.

«Nous parlons de personnes sur des civières sans lit où aller. Nous parlons de personnes qui ne reçoivent pas de soins hospitaliers; nous parlons de rationner les rares ressources que notre système de santé épuisé a laissé à ceux qui en bénéficieraient le plus », a-t-il déclaré.

Dans l’ensemble, la Californie a enregistré mercredi son deuxième plus grand nombre de décès, avec 361. Le nombre de patients atteints de coronavirus dans les unités de soins intensifs a presque doublé en seulement trois semaines, à 3827 cas, tandis que la capacité de l’USI de l’État il est tombé à 1,1%, contre 2,5% il y a à peine deux jours. Le nombre d’hospitalisations est passé à 18 828 patients, soit plus du double depuis le 1er décembre, avec 605 nouveaux patients en un jour.

Cependant, il y avait des signes d’espoir légers mais encourageants.

Le taux de transmission, le nombre de personnes qu’une personne infectée infectera à son tour, a baissé depuis près de deux semaines. Le taux de cas positifs a atteint un nouveau sommet de 12,3% sur une période de deux semaines, mais a commencé à baisser au cours des sept derniers jours, passant d’un sommet de 13,3% à 12,6%.

L’État compte également près de 1000 agents de santé qui aident dans 91 établissements dans 25 des 58 comtés de l’État et ouvre un cinquième site de soins alternatifs dans le comté de San Diego.

La Garde nationale de Californie installait environ 200 lits sur les étages vacants du Palomar Health Center près de San Diego, dans le complexe hospitalier existant, a déclaré Brian Ferguson, porte-parole du Bureau des services d’urgence du gouverneur. Il pourrait commencer à accepter des patients le jour de Noël, soulageant les hôpitaux surchargés, en particulier dans le comté impérial voisin.

La Californie s’attend à ce que davantage de travailleurs médicaux fédéraux arrivent d’ici le week-end, et le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il s’attend à ce que plus de 3000 travailleurs de la santé contractuels que l’État recherche après les vacances arrivent.

Le gouverneur a également déclaré que plus de 128 000 doses de vaccins avaient été administrées mardi, un autre signe encourageant au-delà de la modeste baisse du taux de transmission.

Mais Newsom a également averti que tout progrès pourrait rapidement se dissiper, entraînant les près de 100000 hospitalisations projetées par certains modèles en un mois si les gens n’écoutent pas les appels pour éviter les rassemblements de vacances, en particulier à l’intérieur.

“Ce virus aime les événements sociaux”, a déclaré Newsom. “Ce virus se développe dans cette atmosphère.”