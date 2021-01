COVID-19 :

Attention aux gros titres sur les réactions négatives au vaccin 21:52

. – Les responsables de la santé californiens ont autorisé les prestataires à reprendre «immédiatement» l’application du vaccin Moderna à partir d’un lot spécifique après une interruption plus tôt cette semaine en raison de réactions allergiques possibles.

Le département de la santé de l’État a précédemment déclaré qu’il était au courant de moins de 10 personnes ayant reçu des injections du lot et nécessitant des soins médicaux.

«Par mesure de précaution, nous recommandons aux vendeurs de suspendre la distribution du lot 41L20A du vaccin C-19 de Moderna dimanche soir. Hier, nous avons réuni le groupe de travail sur l’examen de la sécurité scientifique des États occidentaux et d’autres spécialistes des allergies et de l’immunologie pour examiner les preuves recueillies », a déclaré l’épidémiologiste d’État Dr. Erica Pan dans un communiqué mercredi.

Les experts de la santé n’ont trouvé “aucune base scientifique pour poursuivre la pause”, a ajouté Pan.

Distribution du vaccin en Californie

Moderna a déclaré plus tôt cette semaine que 37 États avaient reçu des expéditions du lot, qui comprenait plus de 1,2 million de doses, ajoutant que la majorité avait probablement été utilisée.

Plus de 330 000 doses du lot ont été distribuées à 287 fournisseurs dans toute la Californie entre le 5 et le 12 janvier. Des dizaines de milliers de doses ont peut-être déjà été administrées lorsque les responsables de la santé de l’État ont fait leur annonce initiale, a déclaré plus tôt un porte-parole du département de la santé publique de Californie (CDPH).

Mais le CDPH a déclaré dimanche que moins de 10 personnes dans une clinique de San Diego qui avaient reçu les vaccins covid-19 du lot avaient besoin de soins médicaux dans un délai de 24 heures. L’État a déclaré qu’il ne connaissait personne dans l’un des 286 autres sites ayant eu des réactions allergiques similaires après avoir reçu le vaccin par lots.

Les dernières découvertes, a déclaré Pan mercredi, “devraient continuer à donner aux Californiens l’assurance que les vaccins sont sûrs et efficaces, et que les systèmes en place pour assurer la sécurité des vaccins sont rigoureux et fondés sur la science”.

“Les membres de ma famille qui se sont qualifiés pour recevoir le vaccin en tant que travailleurs de la santé ou en raison de leur âge ont déjà reçu le vaccin COVID-19, et j’encourage tous les Californiens à se faire vacciner quand c’est leur tour”, a ajouté Pan .

John Bonifield de CNN a contribué à ce rapport.