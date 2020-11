COVID-19 :

CALIFORNIE – La Californie a battu un record dimanche avec plus de 7400 hospitalisations de coronavirus alors que les comtés de l’État se préparaient à des restrictions plus strictes du COVID-19 pour entrer en vigueur au milieu d’une augmentation des cas et des voyages par Action Merci.

Les responsables de la santé se préparent à une vague de cas dans les deux à trois prochaines semaines qui pourraient être liés aux rassemblements de Thanksgiving. Les autorités avaient exhorté les résidents à rester chez eux et à limiter leurs interactions avec les autres, mais des millions de personnes à travers le pays ont défié ce conseil.

Dimanche, la Californie comptait près de 1,2 million de cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie. L’état a signalé environ 15 600 nouveaux cas samedi. Il y a eu 19 121 décès liés au virus en Californie pendant la pandémie.

L’État a signalé dimanche 7415 hospitalisations pour coronavirus, citant les dernières données disponibles de la veille. Plus de 1 700 de ces patients sont dans des unités de soins intensifs. Le nouveau total d’hospitalisations bat le précédent record de l’État de 7 170 en juillet.

Les chiffres devraient augmenter dans les prochains jours alors que des tendances similaires se répètent à l’échelle nationale.

Vendredi, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés aux États-Unis a dépassé 200000 pour la première fois. Le décompte quotidien le plus élevé précédent était de 196 000 le 20 novembre, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Depuis janvier, date à laquelle les premières infections ont été signalées aux États-Unis, le nombre total de cas dans le pays a dépassé 13 millions. Plus de 265 000 personnes sont décédées.

«Le grand point d’interrogation ici est ce que les gens prenaient ce week-end de vacances», a déclaré Barbara Ferrer, directrice de la santé publique du comté de Los Angeles.

Si les gens sont engagés dans des activités à haut risque, a-t-il dit, “un moment très difficile nous attend car nous aurons une augmentation en augmentation”.

Les comtés de l’État ont émis de nouvelles restrictions, dont beaucoup entreront en vigueur lundi, dans le but d’éviter de surcharger les hôpitaux.

Le comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays, imposera un verrouillage demandant à ses 10 millions d’habitants de rester chez eux «autant que possible», leur interdisant de rencontrer des gens en dehors de leur domicile pour des occasions publiques ou privées. Lundi, sauf pour des raisons de foi.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a estimé que le nombre de morts dans le comté de COVID-19 pourrait atteindre plus de 11500 d’ici la fin de l’année, ce qui signifie que plus de 4000 habitants pourraient mourir dans les cinq prochaines semaines. a rapporté le Los Angeles Times. Un nombre record de personnes dans le comté ont été infectées la semaine dernière.

Dans le nord de la Californie, le comté de Santa Clara, qui abrite la Silicon Valley, interdit tous les sports scolaires, universitaires et professionnels et impose une quarantaine à ceux qui se rendent dans la région à plus de 241 kilomètres.

Les comtés de San Francisco et de San Mateo sont passés au niveau violet le plus restrictif du plan d’économie pandémique de l’État, obligeant la plupart des activités intérieures à fermer à midi dimanche et mettant les habitants du comté sous contact couvre-feu à partir du lundi soir.