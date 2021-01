COVID-19 :

CALIFORNIE – La Californie approche les 3 millions de cas de coronavirus alors que l’État tente de lisser la libération de vaccins volatils lors d’un pic continu de décès par COVID-19.

L’État a signalé 432 décès dimanche, un jour après avoir affiché le deuxième plus grand nombre quotidien de 669, selon le ministère de la Santé publique. Le nombre de morts en Californie depuis le début de la pandémie est passé à 33 392, tandis que le nombre total de cas a atteint 2,94 millions.

Les hospitalisations et les admissions aux unités de soins intensifs sont restées légèrement à la baisse, mais les responsables ont averti que cela pourrait s’inverser lorsque le plein impact des émissions se ferait sentir pendant les réunions de Noël et du Nouvel An.

“Alors que le nombre de cas continue d’augmenter en Californie, le nombre total de personnes qui auront des issues graves augmentera également”, a déclaré dimanche le département de la santé dans un communiqué.

Il y a eu environ 500 décès et 40 000 nouveaux cas par jour au cours des deux dernières semaines.

Les législateurs et les responsables de la santé publique ont déclaré que l’augmentation ne ralentirait pas sans vaccinations de masse, mais la Californie a pris du retard par rapport au reste du pays en ce qui concerne la vaccination de ses résidents. Jusqu’à présent, l’État n’a vacciné que 2 468 personnes pour 100 000, un taux qui tombe bien en dessous de la moyenne nationale d’environ 3 300, selon les données fédérales citées samedi par le Sacramento Bee.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que lui et d’autres gouverneurs avaient été informés la semaine dernière qu’un approvisionnement de réserve de 50 millions de doses serait distribué, mais aucun calendrier n’a été donné.

Après que la Californie a ajusté son plan de vaccination pour inclure toutes les personnes de 65 ans et plus, certains experts en santé publique ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il n’y aura pas assez de vaccins disponibles pour les deuxièmes doses importantes, qui doivent être administrées dans un délai de trois à quatre. semaines après la première dose, selon la marque.

“Redresser le navire en poussant tout ce que nous avons est une erreur non forcée”, a déclaré Andrew Noymer, spécialiste des maladies infectieuses et de la santé publique à l’Université de Californie à Irvine al Bee. “La deuxième dose n’arrivera pas à temps.”

Le comté de Sacramento a averti la semaine dernière que la plupart des résidents de 65 ans et plus, un groupe de plus de 200 000 personnes, ne recevront pas de coups de feu tout de suite parce qu’ils n’en ont tout simplement pas, a rapporté le journal.

«Nous demandons votre patience alors que nous travaillons pour naviguer dans le paysage en évolution rapide des meilleures pratiques et de la disponibilité de la vaccination», a déclaré le Dr Olivia Kasirye, responsable de la santé publique du comté, dans un communiqué.

Ajoutant aux préoccupations, le comté de Los Angeles a annoncé samedi qu’il avait détecté son premier cas d’une variante plus transmissible du COVID-19. Il a été identifié chez un homme qui a récemment passé du temps dans le comté le plus peuplé du pays. Le patient s’est rendu en Oregon, où il est isolé.

Bien qu’il s’agisse du premier cas confirmé de la variante, les responsables de la santé estiment qu’il se propage déjà dans un comté qui a dépassé le million de cas de coronavirus ce week-end. Bien que la nouvelle souche, détectée pour la première fois au Royaume-Uni, ne semble pas rendre les gens plus malades, elle se propage plus facilement, entraînant potentiellement plus d’infections et avec elles des hospitalisations supplémentaires dans une région durement touchée par l’augmentation.

«La présence de la variante britannique dans le comté de Los Angeles est préoccupante car notre système de santé est déjà gravement touché avec plus de 7 500 personnes actuellement hospitalisées», a déclaré Barbara Ferrer, directrice du département de la santé publique du comté. des anges.