COVID-19 :

SAN DIEGO – L’Etat a averti lundi les fournisseurs de cesser d’administrer un lot particulier de vaccin Moderna après qu’un nombre inhabituellement élevé de personnes qui auraient eu des réactions allergiques se soient présentées au centre de vaccination de masse du centre-ville de San Diego.

Selon un communiqué publié dimanche par le Dr Erica S. Pan, épidémiologiste d’État, moins de 10 personnes ont nécessité des soins médicaux pendant une période de 24 heures.

“Par extrême prudence et en reconnaissant également l’offre extrêmement limitée de vaccins, nous recommandons aux fournisseurs d’utiliser un autre inventaire des vaccins disponibles et de cesser l’administration des vaccins Moderna Lot 041L204 jusqu’à l’achèvement de l’enquête menée par les CDC, FDA, état.” Je lisais en partie en ajoutant qu’ils donneraient une mise à jour une fois que plus d’informations seraient disponibles.

TELEMUNDO 20 a confirmé que l’État faisait référence au centre de vaccination de masse du parking Petco Park, où six personnes ont eu des réactions allergiques dans les 15 minutes suivant l’inoculation, deux jours seulement après son ouverture. Cet incident a provoqué un arrêt temporaire et des retards, a rapporté Eric McDonal, directeur de l’émidémiologie du comté, lors de la conférence hebdomadaire des autorités sanitaires.

Selon l’État, plus de 330000 doses de vaccin Moderna font partie du lot en question, qui aurait été distribué dans 287 sites en Californie, ceux-ci représentent environ 10% des 3,2 millions de doses de vaccins Moderna et Pfizer. disponible dans l’état.

Selon l’État, aucune réaction allergique significative n’est survenue sur d’autres sites de vaccination en relation avec le troupeau affecté.

Un agent de santé qui aurait eu une réaction allergique a déclaré qu’elle ne pouvait pas sentir sa langue et son cou lui faire mal après avoir reçu l’inoculation.

Plusieurs ont une réaction allergique

«Ils m’ont donné 50 millilitres de Benadryl, puis ils ont commencé à me surveiller encore plus étroitement», se souvient Diana Cannizzo, une travailleuse de la santé locale. «Pendant ce temps, quelqu’un d’autre était venu sur une civière.

Malgré sa réaction allergique, Cannizzo a déclaré qu’elle ne voulait pas que son expérience dissuade quiconque de se faire vacciner.

“Je ne veux pas que quiconque entende mon histoire et décide:” Oh, je ne veux pas recevoir ce vaccin à cause de ce qui lui est arrivé “”, a-t-il déclaré. “Il avait des conditions sous-jacentes d’autres médicaments. Je ne sais pas si cela est entré en jeu; peut-être que oui, peut-être pas, mais quiconque a beaucoup de réactions allergiques, peut-être y penser et en parler à son médecin.”

Michael Welch, un allergologue qui a parlé à notre réseau sœur NBC 7, espère que l’incident ne dissuadera pas les autres de se faire vacciner. Il a dit que des incidents comme celui-ci ne se produisent pas souvent.

La Californie a dépassé les 3 millions d’infections par COVID-19 et devient le premier État à atteindre ce chiffre dans tout le pays, et ce qui est également inquiétant, c’est que la nouvelle souche de coronavirus a été trouvée chez une personne dans le Comté de Los Angeles. Luis Zaragoza rapporte le 17 janvier 2021.

«C’est si rare que cela ne devrait pas empêcher la plupart des gens de se faire vacciner», a déclaré le Dr Welch, recommandant à tous ceux qui peuvent se faire vacciner contre le COVID-19, même ceux souffrant d’allergies courantes.

«Les personnes souffrant d’allergies aux arachides et aux arachides doivent être assurées qu’il est sécuritaire pour elles de se faire vacciner», a déclaré Welch.

Mais si vous avez déjà eu des réactions allergiques à un vaccin, il suggère de contacter d’abord votre médecin.

Pendant ce temps, les autorités étatiques et locales réclament plus de doses de vaccin pour accélérer l’inoculation. Dans le comté de Los Angeles, un centre de vaccination de masse a ouvert dans le parking du Dodgers Stadium, mais les exploitants du site ont averti au cours du week-end qu’ils pourraient manquer de doses dès mercredi.