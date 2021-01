COVID-19 :

SACRAMENTO – La Californie a dépassé les 25000 décès de coronavirus depuis le début de la pandémie jeudi, le troisième État à le faire après New York et le Texas, ont déclaré des responsables de la santé.

Le sombre jalon survient alors que l’État le plus peuplé du pays fait face à une augmentation du nombre d’infections au COVID-19 qui a des hôpitaux à pleine capacité et oblige les infirmières et les médecins à traiter plus de patients que d’habitude . La Californie a également confirmé le deuxième cas signalé aux États-Unis d’une nouvelle souche du coronavirus qui semble être plus contagieuse.

Le département d’État de la Santé publique a déclaré que les hôpitaux du sud de la Californie et de la vallée agricole de San Joaquin, qui représentent ensemble la grande majorité des 40 millions d’habitants de l’État, ne disposent pas d’une unité de soins intensifs pour traiter les patients atteints de COVID-19.

Les hôpitaux accueillent les patients dans des couloirs, des salles de conférence, une cafétéria et des boutiques de cadeaux. Des hôpitaux de fortune sont en cours de préparation dans des tentes, des stades et des écoles.

La Californie a été le troisième État à atteindre 25 000 morts, derrière New York, qui compte près de 38 000 morts, et le Texas, qui en compte plus de 27 000, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

La Californie a signalé son premier cas de COVID-19 fin janvier. Le 10 000e décès dû au virus a été enregistré en août.

Cette semaine, le comté de Los Angeles a franchi une «étape terrible», avec 274 décès supplémentaires en 24 heures pour un nombre record de 10 056 décès, a déclaré le Dr Barbara Ferrer, directrice de la santé du comté. Le comté le plus peuplé du pays a enregistré environ 40% des décès dus au virus californien.

La plupart des États sont soumis à des restrictions récemment étendues qui ont fermé ou réduit la capacité des entreprises, et les gens sont instamment priés de rester chez eux autant que possible pour essayer de ralentir la propagation du virus mortel.

En outre, la Californie est devenue le deuxième État après le Colorado à signaler la découverte d’une nouvelle souche du virus qui a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni.

Le gouverneur Polis et les responsables de la santé de l’État ont annoncé le premier cas dans le Colorado de la variante B.1.1.7 du COVID-19, la même variante découverte au Royaume-Uni.

Le patient, qui a développé des symptômes le 27 décembre, est un homme de 30 ans du comté de San Diego sans antécédents de voyage, ce qui pourrait indiquer que quelqu’un d’autre avait déjà introduit la nouvelle souche dans l’État, ont déclaré les autorités.

Il est courant que les virus subissent des changements mineurs lorsqu’ils se reproduisent et se déplacent dans une population. Les scientifiques n’ont trouvé aucune preuve que la variante est plus mortelle ou provoque une maladie plus grave, et ils pensent que les vaccins administrés maintenant seront efficaces contre elle. Mais la crainte est que les mutations à un moment donné soient suffisamment importantes pour vaincre les vaccins.

En outre, un virus à propagation plus rapide pourrait inonder les hôpitaux de patients gravement malades.

Dans le comté de Los Angeles, plus d’un patient COVID-19 sur 4 envoyé dans des hôpitaux se retrouve dans des unités de soins intensifs, selon les chiffres du comté. La lutte pour trouver des places pour les plus gravement malades signifie que “ce n’est pas seulement le virus qui s’avère fatal, mais aussi le scénario cauchemardesque d’Angelenos qui meurent parce qu’ils ne peuvent pas obtenir des soins adéquats dans des USI débordées”, a déclaré Ferrer. mercredi.

Selon les autorités de santé publique, cette nouvelle variante du virus serait plus contagieuse. Cependant, le vaccin serait également efficace pour immuniser cette nouvelle souche.

Les cas ont suscité une série de questions sur la manière dont la variante du virus circulant en Angleterre a atteint les États-Unis et s’il est trop tard pour l’arrêter maintenant; les principaux experts disent qu’il se propage probablement déjà ailleurs.

Les responsables de la santé publique ont également commencé à mettre en garde contre l’application plus stricte des ordonnances de rester à la maison qui visent à réduire la propagation du COVID-19 en empêchant les gens de se rassembler en grand nombre à l’extérieur de leurs maisons.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que les hospitalisations et les décès liés aux rassemblements de Noël pouvaient survenir dans deux à trois semaines en raison du décalage de l’infection, et que tout rassemblement du Nouvel An pourrait commencer à submerger les hôpitaux. fin janvier avec une troisième vague du virus.

«Si vous rencontrez et vous associez avec des personnes en dehors de votre domicile, les soins médicaux peuvent ne pas être disponibles lorsqu’ils sont nécessaires pendant quelques semaines», a déclaré Garcetti. “Nous le sentirons dans nos maisons, dans nos unités de soins intensifs et dans nos morgues.”

Il a déclaré que la police appliquera les règles de santé publique interdisant les grands rassemblements et que la ville avait fermé les services publics mardi dans une “maison avec des fêtes récurrentes” dans les collines d’Hollywood.

Quelques heures après la détection de la nouvelle variante du COVID-19 mercredi, le maire de San Diego, Todd Gloria, a signé un décret imposant une application plus stricte des règles de santé publique locales et étatiques.

«Les gens sont en retard pour soigner la maladie après les réunions de famille et d’amis», préviennent les experts.

Gloria a déclaré qu’elle avait demandé à la police et au procureur de la ville de poursuivre des amendes “et potentiellement d’autres mesures d’exécution” contre ceux qui défient les ordres de santé.

Gloria a félicité les résidents qui respectent les règles, restent à la maison autant que possible et portent des masques à l’extérieur.

«Beaucoup ont sacrifié leur vie sociale pour le plus grand bien. D’autres ont traité cela avec un niveau d’apathie malsain lorsque leurs voisins sont morts », a ajouté le responsable.