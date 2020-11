COVID-19 :

. – La Californie vient de devenir le deuxième État à dépasser le million d’infections au COVID-19 depuis le début de la pandémie, après le Texas, qui a atteint le seuil sombre plus tôt cette semaine.

Plus de 5 000 nouveaux cas et 18 nouveaux décès ont été signalés jusqu’à présent jeudi, pour un total de 1 000 631 cas confirmés et 18 126 décès dans tout l’État, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les responsables de la santé rapportent que, comme la plupart des autres États du pays, les chiffres du covid-19 de Californie vont dans la mauvaise direction.

Lors d’une conférence de presse le 9 novembre, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé que l’État avait enregistré plus de 7 200 nouveaux cas en une journée et avait une moyenne sur 7 jours d’environ 5 889 infections.

“Ce nombre était familier il y a quatre ou six semaines, mais depuis le début du mois d’octobre, lorsque nous avons pu ramener ces chiffres en dessous de 3 000, nous n’avons pas vu une moyenne sur 7 jours supérieure à 5 800 depuis un certain temps”, a déclaré Newsom.

Un jour plus tard, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, le Dr Mark Ghaly, a annoncé que la moyenne de 7 jours de l’État était de 6 078 covid.

Ces chiffres élevés sont dus à une nouvelle prévision du laboratoire des politiques de l’hôpital pour enfants de Philadelphie selon laquelle les grandes villes de Californie connaîtront “une croissance significative des cas jusqu’à la mi-décembre”.

Augmentation des admissions UCI en Californie en raison du Covid

Les hospitalisations dans l’État ont également commencé à augmenter, a déclaré Ghaly.

Le nombre de patients hospitalisés COVID-19 a augmenté de 31,6% sur une période de 14 jours, a déclaré Ghaly mardi.

“Ce nombre vraiment plus élevé de cas que nous avons vus dans les prochains jours ne se manifestera pas ou ne deviendra pas des patients dans les hôpitaux pendant encore deux à trois semaines”, a déclaré Ghaly.

Les hospitalisations aux soins intensifs ont également augmenté, a déclaré Ghaly, augmentant de près de 30% en deux semaines.

«Alors que nous voyons le nombre d’hôpitaux augmenter en raison du nombre de cas qui a augmenté, nous savons également que nous verrons une augmentation des hospitalisations aux USI.

Lors de sa conférence de presse, le gouverneur a déclaré que les hospitalisations de covid-19 lundi représentaient environ 4% de la capacité totale du système de santé de l’État et que les admissions aux soins intensifs représentaient environ 11% du nombre total de lits disponibles à l’USI.

L’État a toujours plus de 20 000 fans disponibles, a déclaré Newsom.

«De toute évidence, ces chiffres donnent à réfléchir, mais encore une fois, la capacité totale que nous avons construite, la capacité de tester, est nettement supérieure à ce qu’elle était il y a quelques semaines, et encore moins il y a quelques mois, et le vaste inventaire de… la protection personnelle est importante », a ajouté le gouverneur.

“Nous devons surveiller de près”

Les responsables ont également annoncé cette semaine que trois autres comtés revenaient au niveau le plus restrictif de l’État, indiquant un risque omniprésent de COVID-19: les comtés de Sacramento, San Diego et Stanislaus.

Le système à plusieurs niveaux est le cadre établi par la Californie qui aide les responsables de la santé à déterminer quels comtés devraient resserrer ou assouplir les restrictions en fonction de certains critères, notamment la positivité des tests, le taux de cas ajusté et la mesure de l’équité en santé.

Huit autres comtés ont également chuté d’un cran, indiquant un risque substantiel ou modéré dans leur région.

Avec l’augmentation des chiffres de l’État, aucun comté ne se dirige vers des niveaux moins restrictifs cette semaine.

«En fait, plusieurs comtés connaissent des niveaux de cas assez élevés, pas nécessairement les plus élevés qu’ils aient jamais vus, mais certainement par rapport aux creux que nous avons connus ces derniers mois … nous assistons certainement à une trajectoire presque à travers l’État. ascendant, »dit Ghaly. “Cela nous inquiète.”

C’est la première semaine depuis que les comtés ont commencé à passer à des niveaux moins restrictifs qu’aucun comté n’a avancé, a-t-il ajouté.

“Nous prévoyons que si les choses continuent comme elles sont, qu’entre cette semaine et la prochaine plus de la moitié des comtés de Californie seront passés à un niveau plus restrictif”, a-t-il déclaré. “C’est certainement une indication que nous sommes préoccupés, et nous devons être vigilants sur ce qui se passe.”

– Haley Brink et Dakin Andone de CNN ont contribué à ce rapport.