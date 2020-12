COVID-19 :

Les Hispaniques de Californie face à la crise sanitaire et économique 5h00

. –– Des millions de personnes en Californie pourraient faire face à un nouveau verrouillage régional du COVID-19, sous les nouvelles restrictions annoncées jeudi par le gouverneur Gavin Newsom.

La nouvelle ordonnance sera mise en œuvre dans les régions de Californie où les hôpitaux sont sous pression sur leur capacité à traiter la flambée de patients atteints de COVID-19. Une ordonnance de confinement stricte entrera en vigueur 48 heures après que la capacité de l’hôpital de l’unité de soins intensifs tombe en dessous de 15% dans l’une des cinq régions divisées en: Californie du Nord, Bay Area , Grand Sacramento, Vallée de San Joaquin et Californie du Sud.

«Nous sommes à un tournant dans notre lutte contre le virus. Et nous devons prendre des mesures décisives dès maintenant pour éviter que le système hospitalier californien ne devienne surchargé dans les semaines à venir », a déclaré Newsom.

La commande intervient alors que l’État enregistre une augmentation record de nouveaux cas et d’hospitalisations. Ce qui devrait submerger les hôpitaux pour Noël. L’Etat a ajouté 18 591 cas supplémentaires jeudi, portant le total à 1,2 million.

Les hôpitaux californiens traitent actuellement 2066 patients pour Covid-19, selon les données du département de la santé de l’État. C’est le nombre le plus élevé à ce jour dans la pandémie.

Aucune des cinq régions n’atteint actuellement le seuil. Cependant, les responsables de l’Etat prévoient que quatre de ces domaines tomberont en dessous de 15% de la capacité de l’UCI au cours de la première partie de décembre. Ils estiment également que la région de la baie se poursuivra de la mi à la fin décembre, a déclaré Newsom. Les cinq régions comprennent 99% des 39 millions d’habitants de l’État.

Los Angeles interdit les réunions jusqu’au 20 décembre 15h59

“Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour endiguer la marée” jusqu’à ce que les vaccins covid-19 soient prêts pour le public, a ajouté le gouverneur de Californie.

Une fois la nouvelle ordonnance de confinement activée dans une région, elle restera en vigueur pendant trois semaines. Cependant, il pourrait être prolongé beaucoup plus.

Les écoles qui sont déjà ouvertes pour l’apprentissage en face à face peuvent rester ouvertes. Comme les entreprises d’infrastructure critique. Les commerces de détail peuvent également rester ouverts, mais à une capacité de 20%, et les restaurants sont limités à la vente à emporter et à la livraison à domicile.

Lorsqu’une région tombe en dessous de 15% de la capacité UCI, les entreprises qui doivent fermer comprennent les bars, les caves, les services personnels comme les salons de coiffure et les salons de coiffure. Également musées, cinémas, aires de jeux, parcs d’attractions et installations de loisirs intérieures.

Les déplacements sont interdits sauf lorsque cela est nécessaire pour les activités autorisées. Newsom a déclaré qu’il espère que c’est la dernière fois qu’un ordre de verrouillage est nécessaire pendant la pandémie.

“Nous ne prévoyons pas avoir à le faire une fois de plus”, a déclaré Newsom. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous sommes à quelques mois de progrès réels avec le vaccin. Nous avons la distribution, nous avons l’accessibilité, nous avons la disponibilité », a-t-il complété

À la fin de ces trois semaines, les responsables de la santé californiens analyseront les taux de transmission du COVID-19 et feront des projections des unités de soins intensifs sur la base de ces données, selon le Dr Mark Ghaly, directeur d’État de la santé et des services. Humains. Ce qui devrait arriver sera détaillé en utilisant la moyenne de 12% des patients nécessitant une hospitalisation.

Si le taux de transmission d’un comté permet des projections de lits de soins intensifs à une capacité supérieure, l’ordonnance de confinement sera levée. Le comté reviendra alors au système de réouverture à quatre niveaux de l’État.

Le maire de Los Angeles dit aux résidents «d’annuler tout»

Le maire de Los Angeles a déclaré que la ville serait à court de lits d’hôpital d’ici Noël si le coronavirus se propage au rythme actuel. Il a donc exhorté les habitants à rester à la maison pour aider à arrêter la propagation du virus.

Les résidents doivent rester à la maison autant que possible, a déclaré le maire. Et il a ajouté que c’est parce que la ville est confrontée à des décisions difficiles entre “la santé et la maladie, les soins et l’apathie, la vie ou la mort”, a ajouté Garcetti lors d’une conférence de presse mercredi.

Il est temps de se réfugier. Il est temps de tout annuler. Si ce n’est pas essentiel, ne le faites pas », a déclaré Garcetti. “Ne rencontrez pas d’autres personnes en dehors de chez vous, n’organisez pas cette réunion, n’assistez pas à une réunion.”

Le nombre d’infections quotidiennes à coronavirus à Los Angeles a triplé depuis début novembre. Les hospitalisations ont plus que triplé et sont à un nouveau sommet, a ajouté Garcetti.

“L’état de santé publique de notre ville est aussi grave qu’il l’était en mars, pendant les premiers jours de cette pandémie”, a-t-il déclaré.

Los Angeles suit la tendance du reste du pays, où les hospitalisations pour covid-19 ont explosé. Les 100226 patients atteints de coronavirus hospitalisés aux États-Unis ce mercredi représentent le nombre le plus élevé signalé pendant la pandémie, selon le Covid Tracking Project.

Les responsables de la santé de tout le pays affirment que leur personnel et leurs installations ont du mal à soutenir un nombre croissant de patients.

Une femme de 102 ans bat deux fois Covid-19 1:08

Le comté de Los Angeles a enregistré mardi son plus grand nombre d’hospitalisations et de nouveaux cas de coronavirus depuis le début de la pandémie. Les infections quotidiennes moyennes ont augmenté de 225% depuis les premiers jours de novembre, selon le département de la santé publique du comté de Los Angeles.

«Tous les résidents et toutes les entreprises doivent prendre des mesures immédiates si nous voulons mettre fin à cette augmentation alarmante. Nous sommes au milieu d’une augmentation accélérée d’une pandémie d’une ampleur énorme », a déclaré Barbara Ferrer, directrice du département de la santé publique du comté de Los Angeles. Santé, dans un communiqué. «Ce n’est pas le moment de contourner ou de débattre des mesures de sécurité qui nous protègent. Parce que nous avons besoin que chaque personne utilise tous les outils disponibles pour arrêter la flambée et sauver des vies.

Le comté, le plus peuplé du pays avec 10,5 millions d’habitants, est maintenant sous un ordre qui interdit tous les rassemblements publics et privés avec toute personne en dehors du même foyer. L’interdiction a été émise la semaine dernière par le bureau de santé publique du comté et prend fin le 20 décembre.

Tous les habitants du comté sont priés de rester à la maison autant que possible. Et portez des masques à l’extérieur, même lorsque vous faites de l’exercice. L’ordonnance réduit le taux d’occupation maximal pour les entreprises essentielles à 35% et pour les entreprises non essentielles, les services de soins personnels et les bibliothèques à 20%.

L’ordre est venu après l’interdiction de manger au restaurant dans le comté de Los Angeles. De plus, un couvre-feu à l’échelle de l’État interdit les activités non essentielles à l’extérieur de la maison de 22 h 00 à 5 h 00 pour la majorité des 39 millions d’habitants de Californie.

Les patients nécessitant des soins intensifs dépasseront la capacité des hôpitaux, selon les projections de l’État. À l’échelle de l’État, la capacité de l’UCI devrait être de 112% d’ici la mi-décembre. Pendant ce temps, dans le nord de la Californie, on attend 134% de patients en soins intensifs de plus que de lits au début de décembre.

Jon Passantino et Cheri Mossburg, tous deux de CNN, ont contribué à ce rapport.