COVID-19 :

. – Plus d’un million de personnes ont reçu leur première injection du vaccin covid-19, mais un modèle influent sur le coronavirus projette que le nombre de morts aux États-Unis passera à plus d’un demi-million, dépassant 567000 par 1 Avril.

La dernière projection de l’Institute for Health Metrics and Evaluation of the University of Washington (IHME, pour son acronyme en anglais) indique que ce nombre pourrait monter en flèche encore plus, à 731000 d’ici le 1er avril, si les États assouplissent les mandats prévus pour contenir le nouveau coronavirus.

Mais nous pourrions sauver des dizaines de milliers de vies. Plus de 33 000 vies pourraient être sauvées avec le déploiement prévu du vaccin, a déclaré l’IHME, et 45 000 pourraient être sauvées si ce déploiement était plus rapide.

Dans tout le pays, l’utilisation des masques est passée à 74%, a déclaré l’IHME. S’il augmentait encore, à 95%, il pourrait y avoir 49 000 décès de moins d’ici le 1er avril.

Comment est le vaccin contre le covid-19 aux États-Unis?

Le dernier modèle IHME intervient alors que les États-Unis ont placé leurs espoirs sur les vaccins COVID-19 nouvellement homologués. L’Opération Warp Speed ​​a distribué près de 9,5 millions de doses et administré au moins un million de doses jeudi matin, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). .

«Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter à travers le pays, cette réalisation intervient à un moment critique et aidera à protéger les personnes en première ligne, nos prestataires de soins de santé traitant les patients atteints de COVID-19. ainsi que les plus vulnérables: les personnes âgées vivant dans des maisons de retraite et des résidences-services », a déclaré le Dr Robert Redfield, directeur du CDC.

La Californie dépasse les deux millions de cas de covid-19

Les vaccinations devraient avoir lieu le plus tôt possible en Californie, qui est devenue le premier État à atteindre deux millions de cas de coronavirus mercredi soir, plus que tout autre pays au monde sauf une poignée. Cela s’est produit moins de six semaines après que l’État a atteint un million de cas le 12 novembre. Compte tenu de la population de l’État de 39,5 millions d’habitants, ce chiffre signifie qu’environ une personne sur 20 en Californie a été testée positive pour le virus.

Le taux de positivité de l’État sur sept jours est maintenant de 12,6%, une légère baisse par rapport aux semaines précédentes. Cependant, 55 des 58 comtés de Californie restent dans le niveau violet le plus restrictif du système de réouverture de l’État. Cela a entraîné la fermeture de nombreuses opérations commerciales non essentielles qui opèrent à l’intérieur.

Le gouverneur Gavin Newsom a attribué la récente flambée des cas aux personnes ayant relâché leurs efforts de distanciation physique et se rassemblant avec des personnes en dehors de leurs maisons, en particulier pendant les vacances.

Au total, 23 558 Californiens sont morts des complications de la maladie depuis le début de la pandémie.

‘Nous avons une fin en vue’

Au total, les États-Unis ont signalé mercredi 228131 nouveaux cas de coronavirus et 3359 nouveaux décès, le troisième plus grand nombre de décès en une seule journée. C’est une «normale» dévastatrice pour les États-Unis, qui ont enregistré en moyenne environ 215 000 nouveaux cas et plus de 2 700 nouveaux décès chaque jour au cours de la semaine écoulée.

Le Dr Andrew Pastewski, directeur médical de l’USI du Jackson South Medical Center à Miami, a attribué l’augmentation des cas dans son hôpital à Thanksgiving.

“Et avec les vacances à venir, nous avons très peur de ce que nous sommes sur le point de voir”, a-t-il déclaré à Erica Hill de CNN.

Mais avec le vaccin, “nous avons une fin en vue”, a déclaré Pastewski.

Le gouvernement a annoncé son intention de distribuer 20 millions de premières doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna dans les semaines à venir. C’est un peu plus tard que ce que j’avais initialement prévu.

“Cela a été une excellente semaine de livraison de vaccins”, a déclaré mercredi aux journalistes le général Gustave Perna, directeur des opérations d’Opération Warp Speed. «Plus de 7 800 livraisons avant la fin de demain, alors que nous livrerons les 7,9 millions de doses de vaccin qui ont été allouées pour cette semaine à travers le pays, c’est vraiment un exploit formidable.

Perna a déclaré qu’environ 15,5 millions de doses de vaccin ont été attribuées et qu’entre 4,5 et 5 millions le seront la semaine prochaine.

“Nous terminerons ces livraisons dans la première semaine de janvier”, a-t-il déclaré.

Kits renforcés pour les vaccins Covid-19 aux États-Unis

De plus, les travailleurs de la santé ont découvert que le vaccin Pfizer, une solution congelée qui est diluée avec une solution saline avant d’être administrée aux humains, peut produire plus que les cinq doses initialement prévues.

Perna a déclaré que les kits auxiliaires livrés avec le vaccin sont en cours d’ajustement avec des fournitures supplémentaires pour accueillir une éventuelle sixième dose.

“Nous avons ajusté notre contrat et la construction de notre kit pour … fournir encore plus de capacité à mesure que nous avançons”, a déclaré Perna mercredi.

Il a noté que les kits avaient déjà une certaine «capacité supplémentaire» intégrée. Il a également expliqué qu’à l’heure actuelle, la plupart de l’administration du vaccin se fait dans les hôpitaux, “où ils ont accès aux seringues et aiguilles en conséquence”.

“Donc (je) me sens très à l’aise avec la disponibilité des seringues et des aiguilles et notre capacité à assembler ces kits et à continuer la distribution simultanée des kits avec le vaccin”, a-t-il déclaré.

