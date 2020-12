COVID-19 :

L’abandon des zones rurales et la pénurie de lits en soins intensifs sont quelques-uns des facteurs qui font de la Californie l’épicentre de la pandémie

L’état américain de Californie, qui au début de la pandémie était un exemple pour sa gestion et le faible nombre de cas et de décès, il est devenu le épicentre du monde de la crise sanitaire pour diverses raisons. Que s’est-il passé?

L’abandon des zones rurales; la faible revue des conditions de travail par les autorités sanitaires; le manque de secours économique pour la population la plus pauvre; la pénurie de lits dans les unités de soins intensifs (USI) et les conséquences psychologiques de la fermeture prolongée des écoles et des activités de plein air sont quelques-uns des facteurs qui ont conduit à cette situation.

Et tout cela a causé le comté Les anges C’est l’endroit du pays avec le plus de cas détectés (663 mille 954) et de décès (9 mille 153) aux États-Unis, un pays avec plus de 18,4 millions d’infectés et 326 mille 259 décès dus au COVID-19, selon les dernières données du comte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Peu d’attention aux cas dans les zones rurales

Malgré le fait qu’au cours de l’été, le nombre de cas Californie nettement diminué, contagions dans zones rurales de l’état, comme la vallée centrale, ont été maintenus ou ont grandi.

“Nous ne prêtons pas assez attention au fait que, dans les communautés agricoles rurales, les taux d’infection étaient très élevés pendant l’été et cela nous a ensuite coûté cher”, a déclaré l’épidémiologiste américain et médecin de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), Kirsten Bibbins-Domingo.

Selon les données d’une analyse de l’Université de Stanford, plus de 5 millions de personnes vivent dans les zones rurales de la Californie, soit 13% de la population totale de l’État.

Conditions de travail de première ligne

Une autre circonstance qui a joué un rôle important dans la croissance du nombre de cas et de décès dus au COVID-19 en Californie est la faible révision des conditions de travail dans les lieux avec des travailleurs «essentiels», tels que les supermarchés ou les usines alimentaires.

En ce sens, le président du département d’épidémiologie et de biostatistique de l’UCSF estime que l’état de Californie “n’a pas adopté une position très active pour faire appliquer les protections sur le lieu de travail”.

«Nous avons détecté une forte transmission chez les travailleurs essentiels à bas salaires», dit-il.

Aide financière insuffisante

Pour Bibbins-Domingo, le manque de soutien économique puissant pour les communautés les plus pauvres de l’État a également été l’un des principaux facteurs qui expliquent que la pandémie ait eu un lourd impact sur la Californie, l’un des États les plus chers à vivre aux États-Unis. principalement en termes de frais de transport et d’hébergement.

«Dans dix mois de pandémie, les travailleurs essentiels doivent se reposer, s’isoler s’ils sont infectés, se rétablir s’ils perdent leur emploi. Mais sans secours économique, ce n’est pas possible », souligne l’expert en pandémies.

Précisément ce jeudi, les républicains de la Chambre basse américaine ont bloqué la tentative des démocrates de modifier le plan de relance de 900 milliards de dollars, approuvé au Congrès, après la menace du président américain Donald Trump. en le bloquant s’il n’y a pas de changements.

Plus précisément, les démocrates voulaient augmenter les paiements directs que des millions de contribuables recevront de 600 $ à 2000 $ après que Trump a exigé cette augmentation mardi, dans une demande qui rompt avec la position de son parti.

Pénurie de lits aux soins intensifs

Au cours de la semaine dernière, la Californie a enregistré en moyenne 42 452 nouveaux cas confirmés par jour, soit environ 107,4 pour 100 000 habitants.

Ce nombre élevé d’infections et la faible capacité des lits dans les USI de l’État (dans le sud de la Californie, leur capacité est de 0%) ont entraîné un effondrement du système hospitalier californien.

«La réalité est que nous avons moins de capacité à endurer une urgence majeure de ce type, et c’est légitimement un facteur important. Mais je pense que la prévention est plus importante », souligne le médecin.

Conséquences psychologiques d’une fermeture prolongée

Pour essayer de contrôler la pandémie, le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, a été l’une des restrictions les plus strictes de l’État, gardant les écoles fermées tout au long de la pandémie et empêchant l’accès aux parcs naturels et aux plages pendant plusieurs mois.

«Les gens sont très fatigués de tout cela, et maintenant qu’il est vraiment important de rester à la maison, l’attention est moindre», fait valoir Bibbins-Domingo.

