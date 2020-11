COVID-19 :

Les responsables californiens ont approuvé jeudi de nouvelles réglementations qui obligent les employeurs à mettre en œuvre des mesures de sécurité conçues pour limiter la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail, le dernier État à adopter des règles plus strictes.

Le Conseil des normes de sécurité et de santé au travail de l’État a entendu des témoignages sur une règle d’urgence temporaire qui oblige les entreprises à éduquer les employés sur les moyens de prévenir les infections, de fournir un équipement de protection individuelle gratuit et de proposer des tests COVID-19 gratuits. à tous les employés si trois employés ou plus sont infectés par le coronavirus dans un délai de 14 jours, entre autres mesures.

Les groupes de travail ont déclaré que les nouvelles réglementations sont nécessaires pour établir des normes claires et applicables.

«Avant cela, il y avait une directive que les employeurs devraient suivre, mais cette norme fournit un message plus simplifié sur les mesures de sécurité à prendre», a déclaré Maggie Robbins, spécialiste de la santé au travail et de l’environnement chez Worksafe, une organisation qui promeut la sécurité. les droits de sûreté. sur le lieu de travail.

La règle a été critiquée par les employeurs qui figuraient parmi plus de 100 orateurs qui se sont adressés au conseil d’administration avant un vote prévu, et beaucoup ont déclaré qu’une règle générale qui s’applique à toutes les entreprises n’est pas pratique. Les représentants des entreprises ont également noté que de nombreuses mesures sont déjà incluses dans les lois récemment approuvées, les décrets locaux sur la santé et les décrets exécutifs.

Mike Hall, qui a parlé au nom de la Pacific Maritime Association, un groupe basé à San Francisco représentant l’industrie du transport maritime de la côte du Pacifique, a déclaré que les compagnies maritimes dépensaient plus d’un million de dollars par semaine pour l’assainissement et propreté et ont eu peu d’infections au COVID-19.

Hall a déclaré que l’obligation de tester tous les employés si trois cas positifs ou plus sont signalés n’est pas pratique.

Cal / OSHA a reçu près de 8000 plaintes concernant la sécurité au travail depuis août, et la plupart de ses citations ont été émises à des employeurs pour ne pas avoir veillé à ce que les travailleurs maintiennent une distance physique ou pour avoir omis de signaler correctement les maladies COVID-19. sur le lieu de travail, selon l’assemblyman Ash Kalra, un Joseph démocrate.

Cal / OSHA n’a pas répondu aux appels téléphoniques et aux courriels demandant des détails sur le nombre de citations qu’il a émises, les industries qui ont été le plus signalées ou les répercussions des violations.

«Sur une période de 14 jours, des milliers et des milliers de travailleurs transitent par les installations portuaires du sud de la Californie. S’il y avait trois personnes atteintes du virus, l’installation devrait tester des milliers et des milliers de travailleurs pendant les heures de travail chaque semaine. C’est tout simplement impossible », a déclaré Hall.

Les enseignants, les concierges et les employés des usines, des hôtels et des restaurants ont exhorté le conseil d’administration à adopter la nouvelle réglementation, dont beaucoup racontent des histoires personnelles sur l’infection par le coronavirus au travail.

Virgilda Romero, qui travaille dans l’industrie du vêtement de Los Angeles, a déclaré qu’elle avait contracté le virus au travail où son employeur ne fournissait pas de savon pour le lavage des mains, ne s’assurait pas que les travailleurs gardaient au moins 6 pieds d’écart et ne le faisaient pas. Je les ai informés lorsqu’un collègue a fait une pause parce qu’il avait contracté le virus.

«Après mon retour au travail, les patrons m’ont dit qu’un collègue était mort du COVID», a-t-il déclaré. «J’ai peur de tomber de nouveau malade et d’infecter ma famille.»

Les normes d’urgence entreront en vigueur dans les 10 jours et dureront au moins six mois.