COVID-19 :

La Californie a connu une augmentation des hospitalisations liées aux coronavirus et des admissions aux soins intensifs au cours des deux dernières semaines, suscitant de nouveaux avertissements mardi du gouverneur Gavin Newsom et du principal responsable de la santé de l’État, alors même que les cas nouvellement confirmés ils restent bien en deçà de l’augmentation récente dans une grande partie du pays.

Alors que les responsables ont établi un groupe qui déterminera qui se fera vacciner une fois qu’un vaccin sera disponible, les progrès sont restés tels que l’État a permis à sept autres comtés de passer à moins de restrictions commerciales dans le cadre de son système de code couleur à quatre niveaux. Pourtant, trois grands comtés du sud de la Californie, dont Los Angeles, restent coincés dans la catégorie violette la plus restrictive avec des émissions généralisées.

Le département de la santé du comté de Los Angeles a publié un avis de santé publique officiel et un ensemble de conseils de sécurité pour les fans des Dodgers de Los Angeles avant le sixième match de la Série mondiale mardi soir contre les Rays de Tampa. Baie. Il comprenait un ensemble de conseils de sécurité qui exhortaient les fans à célébrer à la maison ou à prendre des précautions particulières lorsqu’ils se réunissaient en groupe.

Le directeur de la santé publique du comté a déclaré lundi que les fans se rassemblant pour regarder et célébrer les sports professionnels semblent avoir contribué à une augmentation du nombre moyen de cas quotidiens en octobre d’environ 940 par jour à près de 1200 par jour.

Le comté a déclaré mardi que la recherche des contacts au cours des trois dernières semaines a révélé que 55% de ceux qui étaient au courant d’une éventuelle exposition au coronavirus avaient assisté à un événement ou à une réunion où deux personnes ou plus étaient malades.

Dans tout l’État, les hospitalisations ont augmenté de 4,7% au cours des 14 derniers jours et les cas de soins intensifs ont augmenté de 5,9% au cours de la même période. Cela contraste avec plus d’un mois de baisses à deux chiffres dans les deux catégories après que l’État a rétréci cet été et a commencé ce que les fonctionnaires appellent une approche «lente et serrée» de la réouverture des entreprises.

“Maintenant, vous voyez des augmentations modestes alors que nous inversons un peu cela”, a déclaré Newsom. “Nous surveillons cela de près.”

Les chiffres sont toujours bien inférieurs à ceux de l’État lorsque les cas ont augmenté cet été, et la capacité de traitement est suffisante, a-t-il déclaré.

En conséquence, sept des 58 comtés de l’État ont progressé pour permettre à plus d’entreprises de rouvrir avec moins de restrictions, car elles ont réduit les transmissions de virus, augmenté les tests et maintenu la capacité hospitalière.

Les comtés de Glenn et Mendocino sont passés de la catégorie violette la plus restrictive au rouge.

Les comtés de Contra Costa, Marin, San Mateo et Santa Cruz sont passés du rouge, signifiant qu’il y a une transmission «substantielle», à la catégorie orange «modérée».

Et le comté de Calaveras est passé au niveau jaune le moins restrictif.

L’État a récemment déclaré qu’il travaillerait plus intensément avec les comtés de Los Angeles, Riverside et San Bernardino pour aider certains des comtés les plus peuplés de l’État à sortir de la catégorie la plus restrictive, mais ils ont montré peu de progrès.

L’État est également en train de nommer un nouveau groupe de travail consultatif d’éthique de 16 membres pour aider à élaborer des normes sur la façon dont un approvisionnement limité en vaccins à l’avance serait distribué.

Le nouveau groupe de travail rejoint un groupe de travail nouvellement nommé d’experts des meilleures universités de l’État qui, selon Newsom, doit approuver la sécurité de tout vaccin approuvé par le gouvernement fédéral avant de pouvoir être distribué en Californie.

Washington, l’Oregon et le Nevada ont annoncé mardi qu’ils ont rejoint le “groupe de travail d’examen de la sécurité scientifique” de Californie et qu’ils prêteront leurs propres experts pour approuver la sécurité de tout vaccin avant qu’il ne soit disponible au public dans n’importe quel état. de l’Ouest.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, le Dr Mark Ghaly, a déclaré que l’objectif des groupes consultatifs d’experts n’est pas de retarder la distribution des vaccins, mais de les accélérer en partie en instaurant la confiance dans la communauté.

Le panel d’éthique connexe a déclaré Ghaly: “Il parlera vraiment de certaines de ces questions difficiles sur le moment où nous n’avons qu’une poignée de doses, qui devrait les obtenir.”

Newsom a déclaré qu’il prévoyait de mettre en évidence vendredi un nouvel accord de test d’une valeur allant jusqu’à 1,4 milliard de dollars avec la société de diagnostic PerkinElmer, basée au Massachusetts, qui, selon lui, doublerait la capacité de test de virus de l’État et accélérerait les résultats tout en cela réduira considérablement les coûts.

Pendant ce temps, Kaiser Health News a rapporté que les comtés d’Alameda et de San Francisco ont mis fin à leurs liens avec une autre société, affiliée à Google Verily, après que l’État a annoncé des contrats de 55 millions de dollars avec la société en mars.

Les responsables du comté ont évoqué des problèmes de confidentialité et des plaintes selon lesquelles l’argent destiné à assurer les tests dans les communautés pauvres et mal desservies allait aux zones plus riches.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut entraîner des maladies plus graves, notamment la pneumonie et la mort.