COVID-19 :

Avec un œil sur le pont imminent de la Constitution, au cours duquel plusieurs communautés comme Madrid ont déjà décrété la fermeture du périmètre de leurs territoires, la pandémie semble s’être stabilisée, dans certains indicateurs se sont même améliorées, mais les autorités sanitaires restent sur leurs gardes haut pour finalement plier la courbe de contagion de la deuxième vague.

La Cantabrie prolonge la fermeture de l’intérieur de l’hôtellerie pour deux semaines

Le gouvernement de Cantabrie a prolongé la fermeture au public de l’intérieur des établissements hôteliers et de restauration pendant deux semaines en raison du fait que la situation Covid dans la région continue d’être un “risque extrême”.

Cette prorogation est incluse dans une résolution du ministre de la Santé, Miguel Rodríguez, publiée jeudi dernier dans un Journal Officiel extraordinaire de Cantabrie (BOC) et est entrée en vigueur à 00h00 ce samedi 21 novembre.

La fermeture des casinos, des établissements de monnaie collective et de jeux d’argent, des salles de jeux, des salles de loisirs, des tombolas et des tombolas, des salles de jeux spécifiques et d’autres installations similaires à celles des activités récréatives est également prolongée de 14 jours.

La résolution explique que le rapport d’évaluation des risques et la proposition de mesures pour la situation épidémiologique publiés par la Santé publique le 18 novembre indiquent que la situation du COVID-19 en Cantabrie est une situation de «risque extrême».

Ainsi, il indique que du 6 au 18 novembre, les indicateurs de santé (taux d’occupation des hôpitaux et d’occupation des USI) ont augmenté (niveau 4) et seuls les indicateurs épidémiologiques à 7 jours (incidence cumulée, incidence cumulée chez les personnes de plus de 65 ans et positivité de tests diagnostiques) montrent une «diminution minime», restant au niveau 4.

Pour cette raison, cette extension est proposée pour une durée de 14 jours calendaires (révisable en fonction de l’évolution des indicateurs épidémiologiques et de l’impact sanitaire) pour les établissements précités, pouvant maintenir les terrasses ouvertes tant que les mesures de sécurité sont respectées établi.

L’objectif de cette mesure est “d’arrêter les infections pour éviter leur augmentation, réduire le fardeau de la maladie et de la mortalité dans la population et l’effondrement de la santé”, indique la résolution.

Il vise ainsi à limiter la génération de cas secondaires et de chaînes de transmission en dehors de l’environnement immédiat et de cohabitation (groupe de bulles), ainsi qu’à réduire les espaces et opportunités où les facteurs de risque sont plus importants et le respect des mesures de la prévention est moindre.

Il vise également à réduire le nombre de personnes exposées aux cas dans la sphère sociale, le nombre d’épidémies et le nombre de cas associés à un lien épidémiologique dans la sphère sociale, ainsi qu’à restreindre la génération de cas secondaires et les chaînes de transmission dans la sphère sociale.

sociale à partir de cas asymptomatiques non diagnostiqués.

«Le but ultime à atteindre, la protection du droit fondamental à la vie et à l’intégrité physique, est, dans ce cas, proportionnel aux conséquences du maintien de la fermeture» de ces installations, conclut la résolution.