COVID-19 :

Catalogne Cela donne des symptômes de contrôle petit à petit de la pandémie. Il y a une semaine, l’incidence cumulée dans la région était de plus de 750 cas pour 100 000 habitants, alors que ce mercredi elle est tombée à 642. Cependant, l’amélioration est encore loin d’être perceptible dans l’évolution de la pression hospitalière: La Catalogne a marqué sa admissions maximum aux USI avec 597 Lits critiques occupés. Au pire de sa deuxième vague, la Communauté de Madrid marqué un pic de 505 revenus. La différence entre les deux chiffres est 20% plus élevée pour la Catalogne.

La pression hospitalière dans cette deuxième vague en Catalogne pose la menace d’un effondrement sanitaire. Si le chiffre d’affaires est L’ICU continue d’augmenter, la région est confrontée à un grave problème. Ce mercredi, ils ont marqué leur maximum pour cette vague, avec 597 patients admis en réanimation.

Selon les données du ministère de la Santé, le chiffre représente un 42,55% d’occupation de lits USI en Catalogne, un chiffre qui dépasse de loin les 35% fixés par le département de Salvador Illa comme seuil d’alerte le plus élevé. Le seuil imposé à Madrid pour le confiner en octobre dernier dans un état d’alerte ad hoc.

Par rapport à Madrid, la communauté qui, il y a un peu plus d’un mois et demi, était la seule à faire face à un sérieux défi avec l’augmentation des cas de Covid, la situation actuelle des USI en Catalogne montre que l’occupation est 20% plus de 505 patients a admis que la Communauté avait notifié le 5 octobre. Ce jour-là, Madrid a certifié son «pic UCI» avec un chiffre qu’il n’a pas répété.

Données sur le coronavirus pour Madrid le 5 octobre, jour du nombre maximal d’admissions à l’USI.

Ce mercredi, Madrid cependant, il se situait au seuil de 35,01% de occupation dans ICU, avec 437 admis. Il lui manque deux centièmes de pourcentage pour descendre en dessous du critère avec lequel Sanidad l’a confiné. À ce jour, c’est la seule des trois échelles fiscales qui continue à échouer. Dans les deux autres, celui de la positivité (maintenant à 8,64%, exigeant 10%) et celle du incidence cumulative (Il en a nécessité moins de 500 et est à 332), il a déjà des ratios inférieurs.

Différentes mesures, différents résultats

Le difficile équilibre entre santé et économie marque l’application de mesures contre Covid dans toutes les communautés autonomes. Contrairement à ce qui est préconisé par certains secteurs politiques, la fermeture partielle ou totale de certains secteurs économiques, comme les hôtels et les restaurants, n’est pas en soi synonyme d’amélioration dans le nombre d’infections. Regardez l’exemple de Madrid et de la Catalogne.

Le modèle des restrictions par zones sanitaires appliqué par le La communauté de Madrid Il a réussi à arrêter les contagions de 33% au cours de ses trois premières semaines d’application. Il l’a fait sans affecter le tissu économique et ouvrier. En Catalogne, cependant, dans ses trois premières semaines de fermeture totale de l’industrie hôtelière, la tendance à la hausse de l’incidence cumulée passage de 272 caisses pour chacun 100 000 habitants jusqu’à 742.