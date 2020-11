COVID-19 :

Le gouvernement catalan approuvera une déduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les revenus les plus bas et avec plus d’un payeur, mais il maintient la cessation de nombreuses activités économiques telles que les hôtels, les grandes entreprises ou les événements culturels, ce qui punit sévèrement le tissu commercial. de la communauté. Plus précisément, le Gouverne Le catalan donnera libre cours cette semaine à un décret-loi pour introduire une déduction autonome dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) à laquelle les personnes ayant des revenus entre 14 000 et 22 000 euros bruts par an et plus d’un payeur.

Le but est que ceux qui ont reçu des revenus de plus d’un payeur – parce qu’ils ont plusieurs emplois ou parce qu’ils ont reçu le chômage ou un ERTE – ne sont pas pénalisés pour avoir à faire la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, a expliqué le département de la vice-présidence dans un tweet ce dimanche recueilli par Europa Press.

Le gouvernement estime qu’environ 250 000 personnes pourront bénéficier de cette mesure dans leur prochaine déclaration de revenus des personnes physiques, qui sera instrumentalisée par une déduction régionale équivalente à la différence entre le quota étatique complet et régional lorsque cette différence est positive.

Le vice-président du gouvernement et ministre de l’Économie et des Finances, Père Aragonès, a expliqué dans un autre tweet que cette déduction renverse «la situation préjudiciable à laquelle auraient été conduits beaucoup de personnes qui sont à ERTE ou qui sont passées par le chômage».

Il a soutenu que le gouvernement a «quelques outils»Ce qui, cependant, met au service des personnes qui souffrent le plus des conséquences de la crise du Covid-19, comme les travailleurs précaires.

Pour cette raison, il a exhorté à rechercher toutes les formules possibles pour les aider: «Nous exigeons que le gouvernement de l’État aborde cette réalité, ainsi que le reste des dérivés économiques du covid-19 et qu’il présente un plan de choc général urgent, ainsi qu’un moratoire fiscal pour les secteurs les plus touchés ».