COVID-19 :

La chanteuse Amaia Romero est devenue l’un des protagonistes Mercredi après avoir rapporté des nouvelles désagréables et malheureuses. Celle qui a remporté l’Operación Triunfo en 2017 a partagé avec ses abonnés qu’elle avait été testée positive au COVID-19 et qu’elle devait rester isolée pendant au moins les prochains jours.

Suspendu son concert à Donosti

La Navarraise a exprimé ses regrets à la nouvelle puisqu’elle avait prévu d’offrir un concert ce week-end à Donosti, qui avait déjà été reporté en octobre dernier également en raison de circonstances très similaires, et c’est l’une des personnes de Son environnement a également été testé positif au coronavirus et l’a contraint à annuler tous ses engagements.

bonjour😔 j’ai testé positif pour covid, c’était inattendu et je vais devoir passer les prochains jours à la maison🤒 je vais bien mais je suis vraiment désolé car je ne pourrai pas faire les concerts de donosti, qui avaient déjà été reportés à cause d’un autre positif … je suis désolé J’espère vous voir très bientôt muy❤️ – amaia (@amaiaromero) 11 novembre 2020

Loin de prendre mal la nouvelle de la suspension de ce concert, Les adeptes d’Amaia lui ont une fois de plus montré que leur soutien est inconditionnel et l’ont transformée en tendance dans les dernières heures consacrant un grand nombre de messages de soutien et de récupération rapide à ce virus. L’artiste navarrais elle-même a communiqué comment elle était après son positif:

Pour l’instant, les followers de la chanteuse devront attendre de revoir Amaia Romero sur scène et devront se contenter de profiter de sa musique sur différentes plateformes, où elle a présenté une session exclusive d’El Encuentro ce mercredi. La Navarraise n’a pas de chance avec ses concerts et peine à mener à bien un agenda marqué par la pandémie, comme beaucoup d’autres artistes.