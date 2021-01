COVID-19 :

Depuis quelques mois maintenant, le Organisation mondiale de la santé (OMS) manifesté son intérêt pour envoyer certains de leurs experts à Wuhan afin d’enquêter sur l’origine du coronavirus sur le terrain. A déjà été rempli plus d’un an depuis le premier cas signalé, qui à l’époque était considéré comme un pneumonie étrange.

Depuis lors, l’organisation planifie un visiter la Chine pour étudier de près comment la première épidémie a pu survenir d’une maladie déjà revendiquée plus de 1,8 million de vies dans le monde. Cependant, cela n’a pas encore été possible. Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a critiqué les obstacles placés par le pays asiatique pour accéder aux experts, fait pour lequel il estime “très déçu”.

“Au cours des dernières 24 heures, plusieurs experts ont commencé leur voyage en Chine depuis leur pays, mais aujourd’hui nous apprenons que les autorités chinoises n’ont pas obtenu les permis nécessaires à l’arrivée de l’équipe, donc je suis très déçu “, a déclaré le chef de l’organisation. L’Ethiopien, qui cette année avait félicité Pékin pour sa coopération étroite contre le virus, a également a été ennuyé parce que certains “à la dernière minute ne pouvaient pas voyager”.

Une mission en deux phases

Dans son discours, Tedros Adhanom a indiqué qu’il maintient contacts fréquents avec le pays asiatique pour «faire comprendre que la mission est une priorité», tout en s’assurant que la Chine a confirmé qu’elle accélérera les procédures faciliter le démarrage de la mission.

Une mission qui comprendra deux phases et se composera de 10 chercheurs locaux et 10 autres internationaux (épidémiologistes, virologues, zoologistes et experts en santé publique) de divers pays tels que États-Unis, Japon, Russie, Royaume-Uni, Australie ou Allemagne. Les membres se rendront à Wuhan, où les premiers cas de pandémie de coronavirus ont été détectés. Là, votre objectif sera trouver l’origine animale possible du SRAS-CoV-2 et comment il a été transmis aux humains.

La deuxième phase commencera dans le reste de la Chine et s’étendra au reste des pays. Premièrement, seuls les scientifiques chinois participeront aux travaux de terrain, tandis que les autres fourniront assistance à distance et se rendra ensuite au centre de la pandémie lorsque le travail initial sera terminé. La deuxième phase se concentrera sur les études à long terme.