. – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la Chine avait bloqué l’arrivée d’une équipe enquêtant sur les origines de la pandémie de coronavirus, dans une rare réprimande de l’agence onusienne au pays asiatique.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que deux scientifiques de l’équipe des Nations Unies avaient déjà quitté leur pays d’origine pour Wuhan lorsqu’ils ont appris que les autorités chinoises n’avaient pas approuvé les permis nécessaires pour entrer dans le pays.

Les arrangements avaient été convenus à l’avance conjointement avec la Chine.

Directeur de l’OMS: “Je suis très déçu”

“Je suis très déçu de cette nouvelle”, a déclaré Tedros lors d’une conférence de presse à Genève mardi. “J’ai été en contact avec de hauts responsables chinois et j’ai une fois de plus précisé que la mission était une priorité pour l’OMS et l’équipe internationale.”

Tedros a déclaré que l’OMS était “impatiente de lancer la mission le plus tôt possible” et avait reçu l’assurance que Pékin accélérait les procédures internes de “déploiement le plus tôt possible”.

Le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme OMS pour les urgences sanitaires, a déclaré qu’il y avait un problème avec les visas et qu’un membre de l’équipe était déjà rentré chez lui. L’autre attendait en transit dans un pays tiers.

Les responsables de l’OMS négocient depuis longtemps avec Pékin pour permettre à une équipe de scientifiques mondiaux d’accéder à des sites clés pour enquêter sur l’origine du virus, détecté pour la première fois à Wuhan en décembre 2019, et son probable saut d’une espèce. hôte non identifié pour les humains.

En mai, l’OMS a accepté de mener une enquête sur la réponse mondiale à la pandémie après que plus de 100 pays aient signé une résolution appelant à une enquête indépendante.

Ryan a déclaré que l’équipe espérait que ce n’était “qu’un problème logistique et bureaucratique” qui pourrait être résolu de “bonne foi dans les prochaines heures et redémarrer le déploiement de l’équipe dès que possible”.

Critique de la Chine

Les États-Unis et l’Australie ont critiqué la gestion par la Chine des étapes initiales de la pandémie, accusant Pékin de minimiser sa gravité et d’empêcher une réponse efficace jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Le président américain Donald Trump a blâmé à plusieurs reprises la Chine pour la pandémie mondiale et a annoncé que son pays mettrait fin à ses relations avec l’OMS après avoir déclaré que la Chine n’avait pas fourni de manière adéquate les informations dont elle disposait sur le coronavirus et qu’elle avait fait pression sur le QUI «tromper le monde».

Les États-Unis ont exigé la transparence des opérations de l’OMS en Chine. En novembre, Garrett Grigsby, un responsable du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré à l’assemblée de l’OMS que les termes de l’enquête sur la Chine “n’avaient pas été négociés de manière transparente” et que “l’enquête elle-même semble incompatible »avec son mandat.

Un arriéré de documents confidentiels obtenus par CNN l’année dernière auprès du Center for Disease Control and Prevention de la province du Hubei, où le virus a été détecté pour la première fois en 2019, montre comment les autorités chinoises ont donné au monde des données plus optimistes. ceux qui y ont eu accès en interne, en ne signalant pas initialement le nombre de cas au cours des premiers stades de l’épidémie.

La Chine nie avoir caché des informations

Le gouvernement chinois a rejeté à plusieurs reprises les accusations formulées par les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux selon lesquelles il aurait délibérément caché des informations relatives au virus, affirmant qu’elles étaient sincères depuis le début de l’épidémie.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré lundi que le pays accueillerait l’équipe de l’OMS, selon ..

CNN a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires sur les remarques de Tedros.

Alors que les pays du monde entier luttent contre de nouvelles flambées et des pics d’infections, la Chine semble être en voie de guérison. Le mois dernier, le pays a affiché une croissance économique positive pour le deuxième trimestre consécutif.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a salué les efforts de la Chine contre la pandémie dans son pays et à l’étranger, affirmant que le pays “avait lancé une campagne humanitaire mondiale d’urgence” et “avait aidé à construire un consensus sur une réponse mondiale. au covid-19 ».

Origine du virus

Alors que l’équipe de l’OMS se préparait à embarquer, les responsables chinois et les médias d’État ont remis en question les origines du virus. Ils affirment qu ‘«un nombre croissant de recherches suggèrent que la pandémie a probablement été causée par des épidémies distinctes dans diverses régions du monde», selon Wang.

Lundi, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux chinois selon lesquelles le virus avait été détecté dans des emballages de pièces automobiles dans plusieurs villes, y compris de marques étrangères.

Depuis des mois, la Chine teste et désinfecte les produits congelés importés de l’étranger, craignant que le virus ne réintègre le pays de cette façon, même si les experts restent sceptiques sur le fait qu’il s’agit d’une source potentielle d’infection.

L’OMS dit qu’il est “hautement improbable que les gens puissent contracter le COVID-19 à partir de produits alimentaires ou d’emballages alimentaires”, et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment qu’il “croit que le le risque est très faible. Les deux organes insistent sur le fait qu’il n’y a aucune preuve d’une telle transmission et les pays ont même menacé de porter plainte contre la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce pour restrictions à l’importation.