BEIJING, Chine – Les aliments surgelés importés, en particulier la viande et le poisson, sont la principale voie de réémergence du virus en Chine, une fois que les infections locales ont été pratiquement contrôlées dans le pays, ce qui a duré près de deux mois avec son marqueur à zéro.

Il continue à y avoir une goutte de cas de l’extérieur – environ une douzaine par jour – en raison de résidents qui reviennent, mais ils sont soumis à des contrôles rigoureux, il semble donc difficile pour le virus de rentrer de force dans le pays par cette voie. .

Cependant, les produits surgelés qui arrivent d’autres parties de la planète, soumis à de fréquentes manipulations dans leur emballage et leur transport, posent des problèmes au géant asiatique, où en novembre c’était le rare jour où aucune trace du virus n’a été détectée, le tout dans l’emballage de ces produits.

LES CAS DE COVID-19 SE MULTIPLIENT AVEC L’ARRIVÉE DU FROID DANS L’HÉMISPHÈRE NORD

Si depuis juillet dernier la Chine a commencé à détecter plusieurs cas de virus dans les surgelés, ce n’est qu’en novembre dernier que la fréquence est devenue quasi quotidienne, parallèlement à l’aggravation de la pandémie dans les pays de l’hémisphère nord de la planète auxquels le froid est arrivé.

En juillet, six lots de ces produits ont été testés positifs, cinq en août, deux en septembre et quatre en octobre, selon les données publiées par la presse officielle.

Mais en novembre, les cas ont atteint au moins 25, portant le total détecté à plus de 40, dans 16 provinces différentes du pays.

L’Équateur, avec sept, et l’Argentine, avec quatre, ont été les pays d’origine du plus grand nombre de produits surgelés qui ont été testés positifs dans leur emballage.

Mais l’origine est très diversifiée: les produits de pays européens comme l’Allemagne, la France, les Pays-Bas – tous avec un – ou la Russie (3), en plus de l’Inde (3), du Brésil (3), du Chili (1), du Vietnam ont également donné des résultats positifs. (1), Arabie Saoudite (1), Indonésie (1) et 13 autres lots de régions inconnues.

La province nord-est du Shandong, dans la mer Jaune, a été, avec huit cas, celle qui a découvert le plus de produits surgelés contaminés.

Et c’est précisément la ville portuaire de Qingdao, où une épidémie de 13 cas s’est produite en octobre, qui a conduit à des tests de dépistage du coronavirus sur l’ensemble de sa population de plus de neuf millions.

Cette épidémie a mis fin le 12 octobre aux 57 jours consécutifs sans infections locales que la Chine avait et, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais), elle avait son origine dans deux dockers du port. de la ville où ils ont touché une cargaison de morue congelée, d’origine inconnue, dans l’emballage extérieur duquel le virus a été détecté.

Les deux débardeurs, qui ont été diagnostiqués positifs asymptomatiques le 24 septembre, ont été transférés à l’hôpital des affections pectorales de Qingdao, dédié au traitement des cas importés, qui, selon l’enquête, n’a pas désinfecté correctement leur équipement, les obligeant à le virus a été transmis à d’autres patients avant que les contagions ne soient détectées.

Les lots d’aliments surgelés les plus testés positifs, principalement sur leur emballage, sont les crevettes, le poisson, le bœuf et le porc.

Début novembre, des cas ont également été enregistrés sur les parois externes et internes des conteneurs congelés, tant par mer que par air, car davantage de débardeurs ont été infectés.

PAS DE CONTAGIO DE COVID-19 PAR CONSOMMATION DE CONGELÉ, LE DANGER EST DE MANIPULATION

Le premier cas de surgelés détecté dans le pays début juillet concernait l’emballage de crevettes blanches d’Equateur, ce qui a conduit à la suspension de toutes les importations de ce produit en provenance du pays d’Amérique latine.

Depuis lors, l’Équateur et la Chine ont coopéré étroitement pour contrôler davantage ces importations et renforcer leur surveillance.

“La Chine a demandé il y a quelques jours d’intensifier ces mesures de traçabilité, ce que nous avons fait avec les crevettes. Toute la chaîne peut être détectée grâce à un code QR. Nous allons l’appliquer à d’autres produits, mais la crevette est le plus important car c’est notre plus grande exportation », a expliqué l’ambassadeur de l’Équateur en Chine, Carlos Larrea.

Les sept cas détectés ces mois-ci chez les produits équatoriens l’ont été dans l’emballage, un ou deux sur les parois internes et le reste sur les parois externes, le dernier d’un lot de palometa, ce qui a conduit à l’interruption des processus douaniers de son exportateur lors d’un la semaine.

“La Chine met à jour les exigences. Nous avons un plan de contrôle sur la manipulation du produit qui a été mis à jour en octobre, si quelque chose est détecté, c’est l’autorité équatorienne elle-même qui sanctionne”, dit Larrea.

Malgré cela, la balance commerciale a été positive en août pour l’Équateur pour la première fois en 20 ans et en octobre, le pays a exporté 21% de crevettes de plus vers la Chine que l’année dernière.

“De toute évidence, personne ne peut garantir le contrôle tout au long de la chaîne du processus. La manipulation peut avoir eu lieu dans n’importe quelle partie de celui-ci et pas seulement en Equateur”, explique l’ambassadeur.

Jusqu’à présent, la propagation du virus à partir des aliments surgelés a été causée par des manipulations, mais la Chine n’a détecté aucune infection due à la consommation de ces aliments.

Les experts chinois soulignent que le danger réside dans l’emballage, à la fois dans ses parties extérieures et intérieures, ils recommandent donc aux consommateurs de désinfecter soigneusement les emballages.

Ils conseillent également d’éviter les éclaboussures lors de la manipulation, du lavage et de la désinfection des mains et des ustensiles par la suite, en plus de bien cuire les aliments.

“Le risque pour la consommation est très faible”, déclare le chef de la désinfection du CDC, Zhang Liubo, bien que sa manipulation comporte le plus grand danger auquel la Chine est maintenant confrontée dans sa quête pour contenir la pandémie.