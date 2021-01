COVID-19 :

. – La Chine et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont peut-être agi plus rapidement et plus vigoureusement pour contenir le début de l’épidémie de covid-19, a déclaré lundi un comité d’examen indépendant.

Dans son deuxième rapport intérimaire, le Groupe indépendant pour la préparation et la réponse aux pandémies, basé en Suisse, a déterminé que Pékin aurait pu être plus agressif dans la mise en œuvre de mesures de santé publique lorsque des cas ont été détectés pour la première fois dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei.

“Ce qui est clair pour le panel, c’est que les autorités sanitaires locales et nationales auraient pu appliquer plus fortement les mesures de santé publique en Chine en janvier (2020)”, indique le rapport.

Premiers cas en Chine

Les premiers cas à Wuhan se sont produits entre le 12 et le 29 décembre 2019, selon les autorités de la ville. Les cas n’ont été signalés à l’OMS que le 31 décembre. Au moment où Wuhan a été confinée, le 23 janvier 2020, le virus s’était déjà propagé au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande et aux États-Unis.

Plusieurs pays, notamment les États-Unis et l’Australie, ont accusé Pékin de minimiser la gravité de l’épidémie à ses débuts et d’éviter une réponse efficace jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Le panel indépendant, coprésidé par l’ancien Premier ministre néo-zélandais Helen Clark et l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, a également critiqué l’OMS pour ses retards dans la sonnette d’alarme et a appelé à des réformes de l’agence des Nations Unies.

Bien qu’elle ait été alertée sur les cas fin décembre 2019, l’OMS n’a convoqué sa commission d’urgence que le 22 janvier 2020, puis a attendu le 30 janvier avant de déclarer une urgence internationale.

“Il n’est pas clair pourquoi la commission ne s’est réunie que la troisième semaine de janvier, ni pourquoi elle n’a pas pu se mettre d’accord sur la déclaration d’une urgence de santé publique de portée internationale lors de sa première convocation”, dit-il. Le rapport.

Pourquoi l’OMS a-t-elle pris le temps de déclarer la pandémie?

Le rapport souligne également que l’OMS n’a déclaré l’épidémie de pandémie que le 11 mars 2020, bien que certains experts de la santé et les médias aient déjà commencé à adopter le terme. À cette époque, il y avait déjà 118 000 cas et plus de 4 000 décès dans le monde.

«Bien que le terme pandémie ne soit ni utilisé ni défini dans le Règlement sanitaire international (2005), son utilisation sert à attirer l’attention sur la gravité d’un événement sanitaire», indique le rapport.

Il conclut que l’OMS “n’a pas été suffisamment habilitée pour faire le travail attendu d’elle”. L’OMS a un pouvoir “très limité” pour valider les rapports d’épidémies pour un potentiel pandémique ou pour déployer un soutien dans les zones locales, a-t-il déclaré.

La communauté internationale a besoin d’une “réinitialisation mondiale” sur la façon dont elle s’attaque aux pandémies, a déclaré le groupe de révision, qui doit présenter un rapport final à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai.