COVID-19 :

La Chine vise à devenir le premier pays au monde à produire un vaccin à grande échelle contre le COVID-19

Le président de Chine, Xi Jinping, a assuré que son pays «honorera son engagement d’aider pays en développement pour faire le vaccinations contre COVID-19[feminine des biens publics accessibles et abordables pour tous ».

Dans son discours au sommet de G20 depuis Riyad via une liaison télématique, M. Xi a déclaré que le pays asiatique avait l’intention “d’intensifier la coopération mondiale” avec d’autres pays dans la recherche, le développement, la production et la distribution de vaccins contre le covid-19.

Il est impératif pour nous d’accélérer les actions et de soutenir la coordination des Organisation mondiale de la SANTE (OMS) pour mobiliser des ressources et distribuer les vaccins de manière équitable et efficace », a-t-il déclaré.

La Chine vise à devenir le premier pays au monde à produire un vaccin à grande échelle contre le COVID-19, pour lequel elle compte une demi-douzaine de pays en développement, dont plusieurs d’Amérique latine, participant à la phase finale des essais cliniciens de divers projets.

Quatre vaccins de trois sociétés chinoises sont actuellement dans la troisième phase de test: Sinovac, deux de Sinopharm et un autre de Produits biologiques CanSino.

A ceux-ci s’ajoutent ceux d’un autre consortium auquel participe le pays asiatique, comme celui formé par la Chine Fosun Pharma, l’Allemand Biontech et l’américain Pfizer.

D’autre part, M. Xi a également appelé à une plus grande coordination pour établir des «voies rapides» de voyage afin que les résultats des tests de coronavirus soient reconnus internationalement par le biais de codes de santé numériques.

M. Xi a réaffirmé que “la Chine continuera de défendre le système commercial multilatéral fondé sur des règles, transparent, non discriminatoire, ouvert et inclusif”, et a appelé le G20 à s’opposer à l’unilatéralisme et au protectionnisme.

Le sommet durera jusqu’à ce dimanche et le premier jour, les dirigeants des pays du G20 se sont consacrés à analyser comment surmonter la pandémie de coronavirus et restaurer la croissance et l’emploi.

Avec des informations d’.