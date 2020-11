COVID-19 :

MEXIQUE – La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a dénoncé ce vendredi le risque d’infections au COVID-19 en raison du manque de mesures sanitaires de l’Institut national des migrations (INM) dans les centres de détention du Chiapas, dans le sud-est du Mexique.

Lors de sa visite à la station de migration Siglo XXI, où il y a au moins 19 cas de COVID-19, et à la résidence provisoire El Hueyate, la CNDH a documenté le manque d’électricité et d’eau, les conditions d’hygiène “inadéquates” et la surpopulation de personnes, y compris des femmes avec enfants , qui vivent avec des patients infectés.

«Les personnes dans un contexte de mobilité, en particulier les filles, les garçons, les adolescents et les femmes, ainsi que le personnel qui travaille ou se déplace dans ce lieu sont dans un état de vulnérabilité multiple», a dénoncé la commission dans un rapport.

Les mesures de précaution sont émises au milieu d’un pic national de COVID-19, qui a fait plus de 88 000 morts et plus de 880 000 cas au Mexique.

Le gouvernement n’a étudié que 1 911 migrants, dont 28,4% étaient positifs et 33 morts, soit 6% de décès, dénoncé ce mois-ci par des groupes civils dans le «Rapport sur les violations des droits de l’homme des migrants au Mexique dans le cadre de la Pandémie de covid19 “.

Bien que l’INM ait nié que cela se soit produit dans ses centres de détention, les organisations et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ont vérifié la mort d’un Salvadorien détenu à Mexico et d’un Haïtien au Chiapas pour négligence présumée.

La pandémie a exacerbé les violations des droits humains contre les migrants.

“La CNDH demande au commissaire de l’Institut national des migrations de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour faire face à la situation décrite ci-dessus et transférer les victimes dans un séjour digne, en leur fournissant les services d’alimentation, de santé et d’hygiène dont elles ont besoin”, a maintenant demandé l’agence.

Les organisations civiles ont documenté 50000 migrants détenus de janvier à août, un nombre inférieur aux 141844 arrestations signalées par l’INM au cours de la même période de 2019, mais qu’ils jugent préoccupant en raison du risque de contagion.

Les visiteurs du CNDH se sont rendus dans les gares du Chiapas, État frontalier par lequel la plupart des migrants d’Amérique centrale voyagent, du 16 au 21 octobre.

Dans les endroits, ils ont également constaté un manque de fournitures médicales, telles que des masques faciaux, de sorte qu’il n’y a pas suffisamment de ressources “pour prévenir et, le cas échéant, atténuer les risques de contagion autant que possible”.

“La CNDH restera attentive à votre réponse et, si elle est acceptée, suivra leur mise en œuvre et leur conformité, en veillant au respect des droits humains des personnes hébergées dans ces établissements”, a-t-il déclaré.