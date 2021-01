COVID-19 :

Voici comment le traitement du covid-19 a changé 5:27

(CNN espagnol) – La colchicine a attiré l’attention du monde entier après que l’Institut de cardiologie de Montréal a signalé que le médicament pouvait réduire les complications associées au coronavirus.

Les détails de l’étude, qui a été publiée dans une revue scientifique, sont inconnus. Jusqu’à présent, aucun remède contre le coronavirus n’a été trouvé. Le Dr Huerta explique dans cet épisode ce que nous savons de la colchicine.

Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plate-forme de podcast préférée, ou lire la transcription ci-dessous.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et c’est votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus, des informations qui nous l’espérons seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons ce que l’on sait de l’étude canadienne qui prétend que la colchicine pourrait être le médicament qui change radicalement le traitement de la covid-19.

La nouvelle a été publiée vendredi après-midi, le 22 janvier, par le biais d’un communiqué de presse de l’Institut de Cardiologie de Montréal, une entité associée à l’Université de Montréal au Canada.

La déclaration décrit brièvement les résultats d’une étude commencée en mars et suspendue prématurément en raison de ses bons résultats apparents.

Selon la déclaration, l’utilisation de la colchicine chez les patients ambulatoires atteints de covid-19 a pu réduire:

Hospitalisations dans 25%, Le besoin de ventilation mécanique dans 50% Décès dans 44%.

Qu’est-ce que la colchicine?

La colchicine est un médicament extrait en 1820 d’une plante européenne, connue depuis l’Antiquité pour soulager les douleurs articulaires ou articulaires.

L’utilisation de la plante est mentionnée dans le papyrus Ebers des Égyptiens et était largement utilisée par les anciens médecins.

La colchicine a d’importantes propriétés anti-inflammatoires et on pense que son effet positif sur la covid-19 serait précisément parce qu’elle peut contrôler l’inflammation causée par le nouveau coronavirus, en particulier la soi-disant «tempête de cytokines», qui est la principale cause de complications pulmonaires et décès.

La colchicine est utilisée depuis longtemps – bien qu’elle ait été remplacée ces dernières années par d’autres anti-inflammatoires avec moins d’effets secondaires – – comme médicament utile pour contrôler les crises douloureuses de goutte, une maladie dans laquelle la personne est incapable d’éliminer l’acide urique et les cristaux qui se forment s’accumulent dans les articulations, en particulier celle du gros orteil.

En quoi consistait l’étude?

Selon le communiqué de presse, 4 488 patients ont été étudiés et sélectionnés pour recevoir de la colchicine ou un placebo. Après avoir éliminé les 329 volontaires dont le diagnostic n’a pas été vérifié par PCR, l’analyse des 4159 patients chez lesquels le diagnostic de covid-19 a été vérifié, au moyen du test PCR sur l’écoulement nasal ou de la gorge, a montré que l’utilisation de la colchicine a été associée à des réductions statistiquement significatives du risque de décès ou d’hospitalisation par rapport à ceux qui ont reçu le placebo.

Selon la déclaration, chez les patients avec un diagnostic avéré de covid-19, la colchicine a diminué –– comme nous l’avons dit––:

Hospitalisations dans 25%, Le besoin de ventilation mécanique dans 50% Décès dans 44%.

La déclaration conclut que cette découverte scientifique importante ferait de la colchicine le premier médicament oral au monde qui pourrait être utilisé pour traiter les patients non hospitalisés atteints de COVID-19.

Mais qu’est-ce qui ne va pas avec cette annonce?

Plusieurs spécialistes s’accordent à dire que le principal problème de cette actualité – pour laquelle il faut encore attendre plus de détails – est que l’annonce a été faite par le biais d’un communiqué de presse, et non par la publication d’une étude scientifique.

Et c’est une question très importante car pendant la pandémie, nous avons eu des annonces sur l’utilité apparente de médicaments fabriqués sans base scientifique solide – comme l’hydroxychloroquine, par exemple – et cela a fini par être un fiasco.

Un autre exemple est l’ivermectine, qui est largement utilisée, bien que son utilité n’ait pas été scientifiquement prouvée.

Il est tout à fait possible, en raison de la conception de la recherche et du nombre de participants, que ce qui est dit dans l’annonce à la presse de l’Université de Montréal soit vrai, mais la communauté scientifique préfère attendre les résultats de l’étude publiée dans un journal scientifique et non dans un communiqué de presse.

Rappelons que le concept de rigueur scientifique – qui implique la discipline du respect et de la diffusion des préceptes scientifiques d’une étude – est très important pour pouvoir faire des recommandations au public.

Il faut ensuite attendre que les auteurs publient les résultats de leur étude dans une revue scientifique à comité de lecture. En attendant, nous vous recommandons de ne pas essayer de vous soigner avec de la colchicine. Le médicament, qui a une fenêtre thérapeutique étroite, est très susceptible de provoquer des effets secondaires, tels que des vomissements sévères, de la diarrhée, des saignements et des douleurs musculaires.

Vous avez des questions sur le coronavirus?

Envoyez-moi vos questions sur Twitter, nous essaierons d’y répondre dans nos prochains épisodes. Vous pouvez me trouver sur @DrHuerta. Vous voyez que nous y répondons.

Si vous pensez que ce podcast est utile, aidez les autres à le trouver en le notant et en l’examinant sur votre application de podcast préférée. Nous serons de retour demain alors assurez-vous de vous abonner pour recevoir le dernier épisode sur votre compte.

Et pour obtenir les informations les plus récentes, vous pouvez toujours vous rendre sur CNNEspanol.com. Merci pour ton attention.