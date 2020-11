COVID-19 :

Les données d’Andalousie sont toujours inquiétantes, il atteint 68 morts en une seule journée, le troisième pire chiffre de cette deuxième vague. En plus de regretter cette augmentation des décès, elle souffre également d’une hausse significative des positifs, des milliers de cas supplémentaires s’ajoutent à nouveau, après quelques jours où il semblait qu’ils s’étaient stabilisés à plus de 3000, l’Andalousie en touchait une nouvelle fois 5000. La troisième donnée négative du jour est celle de ceux admis aux soins intensifs, pour la première fois dans cette pandémie il y a 500 patients atteints de coronavirus.

Les hôpitaux andalous dépassent ce jeudi 12 novembre pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus les 500 patients admis dans une unité de soins intensifs (USI). Dans cette deuxième vague les données sont pires que la première, il y a 506 personnes hospitalisées en USI après avoir ajouté 17 nouvelles admissions dans cette unité en une seule journée.

En plus d’avoir les USI plus pleines de patients atteints de coronavirus qu’en mars, les hôpitaux subissent également la pression de cette maladie. Bien que le nombre d’hospitalisés soit abaissé à 3429, 48 de moins que la veille, le nombre maximum de patients atteint en mars est dépassé depuis plusieurs jours. Malgré des mesures plus sévères, le virus est plus présent que jamais dans cette communauté autonome. Après avoir traversé la première vague avec une note, la seconde laisse des chiffres jamais vus auparavant.

Les morts ne s’arrêtent pas, un jour de plus il faut regretter la mort de 68 personnes plus à la suite de ce virus. Ce chiffre n’a été dépassé que deux fois pendant toute la pandémie, mardi dernier 10 avec 95 morts et le 8 avril avec 77, le chiffre le plus élevé de la première vague. Par province, la plus touchée par ces décès est encore une fois Grenade, qui est celle qui concentre la majorité des décès du Conseil, avec 27, suivie de Cadix avec douze et Séville avec onze. Au-dessous de dix se trouvent le reste des provinces andalouses.

Sur les 4737 positifs, 1357 de plus que la veille, après quelques jours où elle était restée stable sur 3 000 cas. Ce chiffre représente une augmentation de 967 de plus que celles enregistrées il y a sept jours. Séville est l’une des provinces qui affiche une augmentation plus significative avec plus de cas quotidiens avec 1320, presque le double que mercredi, suivie de Grenade avec 920, Cadix avec 487, Córdoba avec 478, Malaga avec 440, Jaén avec 415, Huelva avec 374 et Almería avec 303.

Le cas de Grenade est significatif car c’est la province avec le plus de restrictions, malgré elles, les chiffres ne cessent d’augmenter. Cette semaine, une nouvelle série de restrictions a commencé qui sera destinée à abaisser ces chiffres. La Juntad de Andalucía ne s’arrête pas dans sa lutte contre le coronavirus dans une deuxième vague dont l’incidence est plus élevée que lors de la première.