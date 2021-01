COVID-19 :

La Communauté de Madrid a poursuivi l’inoculation de vaccins vaccinaux contre Covid-19 malgré la situation provoquée par la tempête Filomena, depuis hier les doses ont été distribuées à une dizaine d’hôpitaux pour commencer à vacciner les professionnels de santé en Première ligne.

Contrairement à ce qui s’est passé dans l’administration publique, la Communauté d’Isabel Díaz Ayuso a agi avec prévoyance et a poursuivi la campagne de vaccination Covid.

Des sources du ministère de la Santé ont indiqué à Europa Press que tout au long de la journée, le vaccin est administré à des professionnels dans au moins sept hôpitaux de la Communauté. Plus précisément, le Hôpital Gregorio Marañón, Clinique, La Princesa, Fondation Jiménez Díaz, Hôpital Fuenlabrada, Infanta Leonor et Hôpital Sureste.

Le Ministre de la Santé, Image de balise Enrique Ruiz Escudero, a annoncé lors de la conférence de presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique et sanitaire due au coronavirus, qui a eu lieu ce vendredi, le début de la vaccination des professionnels de santé de première ligne des hôpitaux, centres de santé et SUMMA112, en parallèle de la vaccination dans les foyers pour personnes âgées et handicapées.

De même, la Présidente Isabel Díaz Ayuso a assuré à divers médias que dimanche et les prochains jours de la semaine, ils continueront à fournir des vaccins. Pour cette raison, il a demandé l’aide de l’UME pour se rendre aux abords de divers hôpitaux et centres de santé afin qu’ils puissent être dégagés et qu’ils puissent poursuivre les travaux de santé et d’urgence.

De même, le gouvernement communautaire a demandé aux agents de santé que ces jours-ci ont des jours de congé ou sont en vacances, de contacter les centres voisins au cas où leur assistance serait nécessaire.

Le flou de Marlaska

De son côté, le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a été assez vague lorsqu’il a évoqué la continuité du transport des vaccins pour assurer leur arrivée dans les entrepôts prévus à travers la géographie.

Marlaska a indiqué que l’objectif du gouvernement est de «garantir les services essentiels» face aux conditions météorologiques défavorables causées par la tempête «Filomena».

“Pour cela, le système de protection civile est prêt, pour soutenir l’ensemble des services essentiels”, a souligné Marlaska ce samedi lors d’une conférence de presse à la question de savoir si la distribution des vaccins qui était prévue ce lundi est garantie.

Marlaska, qui a comparu lors d’une conférence de presse avec le ministre des Transports, José Luis Ábalos, pour rendre compte de la situation causée par ‘Filomena’, a affirmé que pour tout ce qui est des services essentiels et des soins de santé «le système de Protection civile”.