COVID-19 :

La Communauté de Madrid, régie par Isabel Díaz Ayuso, effectuera des tests d’antigène auprès des organes de sécurité et d’urgence de la région. La police locale de toutes les communes, Pompiers, agents forestiers, protection civile et service 112 Ils auront accès à ces tests pour écarter la contagion par le coronavirus.

La Communauté a annoncé la réalisation et sera des professionnels spécialisés de la Croix-Rouge en charge. Selon un communiqué publié par le gouvernement régional, la Protection civile collaborera également à ces tests, qui apporteront un soutien logistique, dans ce qu’ils ont qualifié d ‘”engagement clair à renforcer la protection et la sécurité au travail face à la crise sanitaire”.

En outre, le Ministre de la Justice, de l’Intérieur et des Victimes de la Communauté de Madrid, Enrique López, a encouragé les professionnels à passer ces tests car ils constituent “un instrument essentiel de la région pour lutter contre Covid-19”, et a remercié son «travail et son engagement».

L’organisation de ce dispositif a été réalisée par la Direction Générale de la Sécurité, de la Protection Civile et de la Formation de la région, en coordination avec la Direction Générale de la Santé Publique, et sera réalisée à l’Institut de Formation Intégrale en Sécurité et Urgences (IFISE).

D’autre part, le gouvernement de la Communauté de Madrid a souligné que ce type de test “accélère la connaissance de ses résultats par rapport à d’autres tests présentant des caractéristiques similaires” et que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été “en faveur de de son utilisation ».

“Ces tests de diagnostic ont également l’approbation de la Commission européenne, qui recommande leur utilisation comme moyen de détecter la transmission du Covid-19 et de réduire la pression sur les environnements de santé”, ont-ils assuré.

Reconnaissance internationale

Foule de journaux régionaux et sites Web d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse ont publié un rapport de la principale agence de presse allemande, DPA, intitulé ‘Le miracle de Madrid’, qui met en évidence la réponse efficace du gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso au coronavirus dans cette deuxième vague. Par exemple, Die Welt, l’un des journaux allemands les plus importants, s’est fait l’écho de cette publication.

La chronique de la DPA souligne fondamentalement comment la courbe de contagion descend sans avoir décrété la fermeture de l’hôtellerie et de la restauration, que d’autres communautés comme les Asturies ou la Catalogne ont établie, qui maintient également le confinement périmétrique de la région jusqu’au 22 novembre.

Selon le rapport, «les chercheurs sont étonnés et ne trouvent pas d’explication correcte: dans l’ancien épicentre du coronavirus à Madrid, les chiffres diminuent rapidement, bien que les bars et restaurants soient pleins. Comment ça marche? », Demande l’article de l’agence allemande.

Mais la réponse ressort également: tests d’antigène. Ainsi, le DP soutient que, de l’avis de «nombreux» épidémiologistes, ces tests ont été la «principale raison de succès». Il raconte que Madrid a acheté cinq millions de tests fin septembre et que “des offensives ont été lancées dans les zones à problèmes”. «Cela permet de diagnostiquer plus facilement, moins cher et plus rapidement les cas contagieux. De cette façon, les personnes infectées peuvent être isolées plus tôt », indique le rapport dans les mots de Miguel Ángel Royo, porte-parole de l’Association espagnole des épidémiologistes.