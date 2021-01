COVID-19 :

Il Hôpital d’infirmière Isabel Zendal se développe. La virulence de la pandémie de coronavirus oblige le gouvernement régional à déployer progressivement l’ensemble des pavillons de ce centre public de référence pour les personnes infectées Covid19.

Selon l’exécutif régional dans un communiqué, le troisième pavillon de ce complexe hospitalier d’urgence se prépare à lutter contre la troisième vague de l’épidémie. Ce nouveau bâtiment aura d’autres 352 lits supplémentaires d’hospitalisation. Ils prédisent que ce nouvel espace sera prêt tout au long de la semaine qui commence et que sa structure reste modulable: il y aura 8 contrôles infirmiers de 48 lits chacun.

De plus, la flexibilité qui caractérise ce projet facilite la conversion Soins intermédiaires lits d’hôpitaux pour faire face au virus au niveau clinique le plus approprié. L’extension à près de cinquante autres lits intermédiaires permettra de traiter plus de patients atteints de techniques non invasives sans être intubé et assisté dans les unités de soins intensifs (USI).

Depuis l’admission du premier patient COVID-19 le 13 décembre 2020, ce nouveau centre hospitalier a pris en charge plus de 1 000 patients et 627 sorties. A ce jour, 417 patients sont admis dans le nouvel hôpital, dont 360 sont pris en charge dans des lits d’hôpitaux, 47 en soins intermédiaires et 10 en USI. Celles-ci ont été transférées des hôpitaux du réseau public de la Communauté de Madrid. De cette manière, le reste du département de la santé de Madrid est soulagé. En cas de ne pas avoir le Zendal, les images de patients dans les couloirs ou dans des tentes militaires comme des tentes auraient été répétées.

De cette façon, le Zendal a déjà activé 528 lits d’hôpitaux, 50 de soins intermédiaires et 16 de soins intensifs avec pression négative et qui permet le traitement de tout virus.

Intérieur de l’hôpital d’urgence Isabel Zendal. (Photo: Communauté)

Le service 2, qui a été le premier à recevoir des patients, est situé à pleine capacité. Seulement en l’absence d’ouverture de 4 des 16 lits de soins intensifs, avec une pression négative, que l’hôpital a. Le pavillon 1, avec 384 lits d’hôpitaux, a été mis en service la semaine dernière et compte actuellement 6 contrôles infirmiers ouverts.

1150 travailleurs

L’hôpital Isabel Zendal a une structure modulaire, regroupée en contrôles infirmiers de 48 lits, avec régulation de l’éclairage rendre le séjour des patients plus agréable en fonction de l’heure de la journée et de larges couloirs différenciés, pour les patients et les professionnels. L’équipe humaine est formée aujourd’hui par 1150 travailleurs, dont 973 services de santé et 177 services.

Cependant, les syndicats liés aux partis de la gauche madrilène sont en guerre contre ce projet que la présidente Isabel Díaz Ayuso a personnellement promu. Regroupés sur une plateforme nommée Toilettes nécessaires Madrid se sont réunis ce dimanche aux portes de Zendal pour, disent-ils, «exiger le frein sur le démantèlement du personnel et des ressources des hôpitaux du réseau public de Madrid ».

Selon le manifeste qu’ils ont diffusé, «cette situation, qui avait déjà eu lieu en raison de la politique menée dans les législatures précédentes, également du PP, s’aggrave en raison de le transfert forcé que souffrent les agents de santé publique de cet hôpital de Valdebebas et du transfert de ressources économiques pour équiper ses infrastructures ». Comprendre que «Gestion catastrophique que mène la Communauté de Madrid est un pillage des caisses publiques et un outrage aux droits fondamentaux de la population », puisque« son économie prévaut sur la santé des citoyens ». Ils ne disent rien du manque d’action du gouvernement central.

Oui, ils critiquent «les contrats qui sont accordées aux entreprises privées, le manque de transparence, la privation et la privatisation des services publics, la rareté des investissements dans l’éducation, la santé et les services sociaux qui rendent leur fonctionnement et leur couverture de plus en plus déficients. «Ils construisent des entrepôts et veulent nous faire croire que c’est un hôpital, l’hôpital d’urgence Isabel Zendal où les droits du patient sont violés; Ils n’ont pas d’intimité, il n’est pas étrange qu’il n’y ait pas d’eau chaude, le chauffage tombe en panne, la nourriture n’est pas comestible, il y a un manque de médicaments, de matériel », argumentent-ils.

De plus, ils sont moche que «les travailleurs sont contraint et leurs conditions de travail précaires “, pour lequel il a jugé que” ce n’est pas un hôpital, c’est un centre de recrutement déguisé “. Malgré le fait que de nombreux professionnels de Zendal soient ravis de faire de leur mieux dans une situation critique, ces syndicats ne sont pas satisfaits du plan de crise mis en place.

«Nous vivons dans une communauté où ça devient de plus en plus dur à vivre notre santé est menacée », assurent-ils auprès de N Nécessaire Healthcare. Malgré le fait que la région soit le moteur économique de toute l’Espagne, cette plateforme n’est pas contente. Indique que «Il y a plein de raisons de demander la démission du président de la Communauté de Madrid “, Isabel Díaz Ayuso, et” toute son équipe “. Pour cette raison, ils ont exigé que les partis politiques de l’opposition acceptent cette demande et mènent les procédures nécessaires pour l’exécuter. “Nos vies sont dedans!”