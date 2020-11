COVID-19 :

La Communauté de Madrid a avancé ce vendredi qu’aucune mesure spéciale contre la pandémie de coronavirus ne serait appliquée à tout autre domaine de santé de base supplémentaire pour le moment et que dix seront exclus des zones de santé de base avec des restrictions. Après l’amélioration de 50% de l’incidence, ces zones de la région sont hors des restrictions.

Cela a été indiqué lors d’une conférence de presse du Vice-Ministre de la Santé Publique et du Plan Covid-19, Antonio Zapatero, et le directeur général de la santé publique, Elena Andradas. Comme indiqué par ce dernier, les dix domaines où les limitations de mobilité et d’activité seront levées à partir de 00h00 le lundi «montrent une diminution de 50% ou plus de l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours et aussi montrer une tendance à la baisse marquée.

Dans la municipalité de Madrid, ce sont Peña Prieta et Rafael Alberti (Pont de Vallecas); El Espinillo, San Andrés et San Cristóbal (Villaverde) et Vinateros-Torito (Moratalaz). En outre, Brújula et Las Fronteras (Torrejon), Guadarrama (Guadarrama) et San Blas (Parla).

Suite à cette décision, la Direction générale de la santé publique maintient les restrictions extraordinaires de entrée et sortie dans d’autres domaines. Il s’agit, dans Capitale de Madrid, Núñez Morgado (district de Chamartín), Guzmán el Bueno (Chamberí), Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra et Numancia (Puente de Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal), Pavones et Vandel (Moratalaz), Puerta del Ángel (Latina), Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo) et Infanta Mercedes et Villaamil (Tetuán).

En dehors de la ville, tout est limité Collado Villalba pour avoir affecté les régions de Villalba Pueblo, Collado Villalba Estación et Sierra de Guadarrama; Majadahonda par Majadahonda-Cerro del Aire et Valle de la Oliva; Saint Jean de la Croix (Pozuelo de Alarcón); Peintres (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); la zone de base de Morata de Tajuña (Morata de Tajuña); Docteur Tamames et Barrio del Puerto, en Coslada; et les communes de Galapagar, Alpedrete, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja, Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa et Moralzarzal.

Restrictions

Dans ces zones, les citoyens peuvent circuler sur la voie publique à l’intérieur des périmètres de la zone touchée, pour laquelle il existe déjà des mécanismes de collaboration avec le Forces et organes de sécurité de l’État.

Concernant quois lieux de culte, la capacité est établie en un tiers. Dans les sillages, un maximum de 15 personnes peuvent être dans les espaces extérieurs et 10 personnes dans le cas des lieux fermés. De même, la capacité et les heures d’activité restent comme dans le reste de la région (généralement 50%) et l’activité des aires de jeux à usage public est temporairement suspendue.

Ces mesures s’accompagnent cependant de un renforcement de l’offre de soins et de la surveillance épidémiologique dans ces centres de population, intensifier la détection active des cas et des contacts étroits grâce à une augmentation de la performance des tests diagnostiques. La collaboration avec les municipalités est également encouragée pour le développement d’actions conjointes de information et médiation avec la population vulnérable grâce à des dispositifs d’assistance sociale; et la notification et le contrôle du respect des isolements et des quarantaines sont effectués avec le soutien de la police locale ou d’autres organes et forces de sécurité.

Programme

Dans toute la Communauté de Madrid, en vertu du décret royal 926/2020, du 25 octobre, d’état d’alarme, et du décret 29/2020, du 26 octobre, de la communauté de Madrid, il a également été établi la limitation du mouvement entre 00h00 et 06h00, sauf pour un motif valable, et la fermeture de toutes les activités d’accueil dans le même créneau horaire. De même, les réunions sociales ou familiales sont limitées à six personnes par tranche horaire, à l’exception des cohabitants.

Dans le cas du commerce et des services professionnels, ainsi que des marchés en plein air, ils ne peuvent démarrer l’activité avant 06h00 et doivent fermer à 22h00, à exception des pharmacies, établissements médicaux, vétérinaires, stations-service et les établissements qui fournissent des services essentiels.

En outre, le service de bar est suspendu. Les exceptions à la règle générale de 50% sont 75% dans les théâtres, cinémas et autres installations culturelles, 40% dans les salles multifonctionnelles (comme le Wizink Center), les terrasses extérieures qui restent à 75%, les établissements commerciaux à 75% et les centres de formation non réglementés à 75%.

Amélioration

De son côté, le directeur du Centre de coordination des alertes et urgences sanitaires (CCAES), Fernando Simon, a reconnu cela jusqu’à ce que “13 ou 14” communautés autonomes sont déjà en “situation de stabilisation” ou diminution des cas “de Covid-19, bien qu’il ait averti que la situation” continue d’être compliquée “dans toute la péninsule.

«Sur les 19 autonomies, 13 ou 14 sont en situation de stabilisation ou de déclin. Dans certains c’est encore trop prématuré pour être considéré comme une descente claire, mais les données indiquent cette direction », a souligné l’épidémiologiste du ministère de la Santé lors d’une conférence de presse ce jeudi. Malgré cette situation, Simón a insisté à plusieurs reprises sur le fait que l’Espagne est toujours en «une situation très inquiétante. «Ce sont des chiffres bien supérieurs aux cibles de seuil à haut risque. Nous sommes dans une mauvaise situation. Le nombre de cas est toujours très élevé », a-t-il souligné.

En ce qui concerne l’évolution des chiffres d’infection ces derniers jours, il a indiqué que malgré cette situation “Même descendant dans certaines communautés”, dans d’autres, «il y a encore une augmentation des cas quotidiens détectés». «Tous, sauf les îles Canaries et marginalement les îles Baléares, sont dans une situation qui continue d’être compliquée. Nous devons continuer à maintenir la tension et des mesures de contrôle sur tout le territoire », a-t-il soutenu.

Le directeur du Centre de Coordination des Alertes et Urgences Sanitaires -CCAES- Fernando Simón. (Photo: Europa Press)

Ainsi, il a souligné qu’en raison du nombre toujours élevé d’infections, il y aura un «impact» sur le système de santé, à la fois en occupation de lits conventionnels et en soins intensifs “au moins quelques jours de plus”, environ une semaine, dans les endroits où les cas diminuent.

Simón a indiqué que de nombreuses communautés autonomes ont déjà procédé à une réduction de l’activité programmée en dehors de Covid-19. En ce qui concerne la situation à Burgos, il a reconnu que “c’est en une situation compliquée », bien qu’il ait souligné qu ‘”il est également vrai que Castilla y León, avec les mesures qu’elle a appliquées, parvient dans une certaine mesure à stabiliser la stabilisation de sa communauté autonome”.

L’épidémiologiste a célébré comme “des chiffres très importants” qu’en Espagne environ 2 500 tests de diagnostic sont effectués pour 100 000 habitants par semaine. «Nous sommes au top en termes de capacité de diagnostic par rapport aux pays de notre entourage », s’est défendu.

Enfin, le directeur du CCAES a signalé qu’au cours des sept derniers jours, un total de 2 200 toilettes infectées. «Je pense que ce sont des chiffres que si on les compare à mars avril, ils sont bien meilleurs. De plus, l’incidence n’est pas plus élevée que dans la population générale », a-t-il indiqué.