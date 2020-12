COVID-19 :

La Junta de Andalucía permet déjà l’entrée et la sortie des personnes de la communauté à partir de ce mercredi 23 décembre et jusqu’au 6 janvier prochain, les deux jours inclus. Les déplacements doivent être «uniquement motivés faire un regroupement familial efficace«Et« aux territoires qui sont le lieu de résidence habituelle de parents ou d’amis proches »des déplacés.

Ceci est indiqué dans le Décret du Président 12/2020, du 11 décembre, qui établit des mesures dans le cadre de la Communauté autonome d’Andalousie en application de la Décret royal 926/2020 du 25 octobre.

De même, dans cette période de temps la libre circulation entre les huit provinces est toujours autorisée Andalou, valable depuis le 18 décembre dernier.

Le couvre-feu de la veille de Noël et du Nouvel An sera moins contraignant, de 1h30 à 6h00, et les dîners et repas de Noël pourront rassembler jusqu’à 10 personnes, chiffre extensible au cas où les gens vivent ensemble. Dans tous les cas, la Junta de Andalucía recommande de ne pas dépasser les deux groupes de coexistence.

Le gouvernement andalou était initialement favorable à l’exclusion de la notion d ‘”amis proches” car elle était jugée excessivement ambiguë et d’autoriser uniquement les déplacements de la famille «de facto» ou «de jure» dans la communauté. Enfin, et “sur l’insistance et l’imposition du ministère” de la Santé, il a fini par inclure le terme “personnes proches de lui”.

Exceptions au couvre-feu

La circulation pendant le couvre-feu continuera d’être autorisée dans des cas exceptionnels: retour au lieu de résidence habituelle après avoir exercé certaines des activités prévues parmi les exceptions envisagées; oui c’est pour aider et soigner les personnes âgées, mineurs, personnes à charge, personnes handicapées ou personnes «particulièrement vulnérables», ainsi qu’à l’occasion de «matches de compétitions sportives professionnelles et nationales officiellement reconnues», ou de «matches internationaux organisés par la FIFA, l’UEFA, la FIBA ​​et Euroligue de basket-ball ».

Les activités des marchés aux poissons, des premiers centres d’expédition des ventes, des marchés centraux et des marchés d’approvisionnement en produits agroalimentaires, et faire le plein dans les stations-service ou stations-service «lorsqu’il est nécessaire de réaliser les activités prévues dans les paragraphes précédents«Sont également des causes qui justifient la mobilité pendant le couvre-feu, ainsi que les« cas de force majeure ou de nécessité », et« toute autre activité de même nature, dûment accréditée ».

Aussi, exceptionnellement, et pour la célébration des déjeuners et dîners de Noël les jours 24, 25, 31 décembre et 1er janvier «La permanence des groupes de personnes dans les espaces à usage public et privé, fermés et extérieurs, est conditionnée à ne pas dépasser le nombre maximum dix personnes, sauf dans le cas des cohabitants ».

Par ailleurs, de la part du Conseil, «il est recommandé que ces réunions soient composées de membres appartenant à la même groupe de coexistence et que les deux groupes de coexistence ne soient pas dépassés ».

Enfin, dans le nuit du 24 au 25 décembre, les établissements de restauration et d’accueil peut rester ouvert en Andalousie à partir de 20h00 et “Jusqu’à une demi-heure avant” le couvre-feu, c’est-à-dire jusqu’à 1h00 tôt le matin.