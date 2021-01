COVID-19 :

La Communauté valencienne a enregistré un nouveau record de décès par coronavirus en notifiant une centaine de décès, en particulier 95 depuis la dernière mise à jour de samedi, dont 41 résidents. De même, 2482 cas positifs ont été signalés depuis hier et les hôpitaux valenciens ont admis 3829, 335 de plus, et les USI 505, 38 de plus, selon les données du Ministère de la Santé.

Ainsi, avec les 95 décès signalés aujourd’hui, le nombre total de décès depuis le début de la pandémie est de 3655 personnes: 465 dans la province de Castellon, 1,244 dans celui de Alicante et 1 946 dans celle de Valence.

De même, 2482 nouveaux cas de coronavirus confirmés par test PCR ou par test antigénique ont été enregistrés depuis la dernière mise à jour, ce qui porte le nombre total de positifs à 210 052 personnes.

Par province, la répartition des nouveaux positifs est la suivante: 135 à Castellón (22 325 au total), 799 à Alicante (68 853 au total) et 1 548 dans la province de Valence (118 833 au total). De plus, le nombre de cas non attribués s’élève à 41.

De même, la pression hospitalière continue de croître et il y a actuellement 3 829 personnes admises, 335 de plus qu’hier, et 505 en USI, 38 de plus occupées. Parmi ceux-ci, 308 sont hospitalisés dans la province de Castellón, avec 33 patients aux soins intensifs; 1 431 dans la province d’Alicante, dont 193 à l’USI; et 2 090 dans la province de Valence, dont 279 en soins intensifs.

De plus, depuis la dernière mise à jour, 6 812 sorties de patients atteints de coronavirus ont été enregistrées. De cette manière, 172 507 personnes dans la Communauté valencienne ont déjà vaincu la maladie depuis le début de la pandémie.

Par province, 18 985 inscriptions ont été enregistrées à Castellón, 57 317 à Alicante et 96 126 à Valence, en plus de 79 non attribuées.

Selon les données enregistrées, il y a actuellement 45 453 cas actifs, ce qui représente 20,51% du total des positifs.

Résidences

À ce jour, il y a quelques cas positifs dans 169 maisons de retraite médicalisées (16 dans la province de Castellón, 51 dans la province d’Alicante et 102 dans la province de Valence), 30 centres de diversité fonctionnelle (4 dans la province de Castellón, 9 dans la province d’Alicante et 17 dans la province de Valence) et 7 centres pour mineurs (1 dans la province de Castellón, 2 dans la province d’Alicante et 4 dans la province de Valence).

De même, 129 nouveaux résidents positifs ont été signalés, 57 travailleurs et 41 résidents sont décédés. Actuellement, 44 résidences sont sous surveillance active de contrôle sanitaire dans la Communauté valencienne: 2 dans la province de Castellón, 18 dans la province d’Alicante et 24 dans la province de Valence.