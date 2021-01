COVID-19 :

La Communauté valencienne continue d’enregistrer des chiffres très inquiétants et continue de s’aggraver: les derniers rapports révèlent qu’il y a eu 98 décès au cours des dernières 24 heures et 7 955 nouveaux cas. Ce bilan représente csoit 25% des décès au dernier jour dans toute l’Espagne, soit 404, selon les données fournies par le ministère de la Santé.

La Communauté valencienne a une fois de plus surpassé ses records en signalant 98 décès dus au coronavirus, dont 30 résidents, et 7955 nouveaux cas en 24 heures, alors que la pression hospitalière continue de croître: 3989 admis, 160 de plus qu’hier et 515 en l’USI, 15 lits de plus occupés, selon les données du ministère de la Santé ce mardi.

Ainsi, si cette semaine a commencé par un bilan de décès, avec 95 décès signalés dans les 48 dernières heures, ce mardi le nombre de décès signalés en une seule journée s’élève à 98. Ainsi, le nombre total de décès depuis le début de la La pandémie touche 3 753 personnes: 466 dans la province de Castellón, 1 271 à Alicante et 2 016 à Valence.

De même, 7955 nouveaux cas de coronavirus confirmés par test PCR ou par test antigénique ont été enregistrés depuis hier, un nouveau record. Par province, la répartition des nouveaux positifs est la suivante: 502 à Castellón (22 827 au total), 2 567 à Alicante (71 420 au total) et 4 880 dans la province de Valence (123 713 au total). De plus, 6 cas non attribués ont été enregistrés, portant le total à 47.

Les hôpitaux valenciens comptent actuellement 3 989 personnes admises et 515 en soins intensifs: 326 dans la province de Castellón, avec 32 patients en soins intensifs; 1 525 dans la province d’Alicante, dont 195 à l’USI; et 2 138 dans la province de Valence, dont 288 à l’USI.

Cependant, depuis hier, il y a eu 4 961 sorties de patients atteints de coronavirus. De cette manière, il y a déjà 177 468 personnes dans la Communauté valencienne qui ont vaincu la maladie depuis le début de la pandémie. Par province, 19 382 inscriptions à Castellón, 59 146 à Alicante et 98 859 à Valence, en plus de 81 non attribuées.

Selon les données enregistrées, il y a actuellement 48 343 cas actifs, ce qui représente 21,06% du total des positifs.

Telle est la situation dans les résidences

À ce jour, il y a quelques cas positifs dans 180 maisons de retraite médicalisées (17 dans la province de Castellón, 57 dans la province d’Alicante et 106 dans la province de Valence), 31 centres de diversité fonctionnelle (4 dans la province de Castellón, 9 dans la province d’Alicante et 18 dans la province de Valence) et 8 centres pour mineurs (1 dans la province de Castellón, 3 dans la province d’Alicante et 4 dans la province de Valence).

De même, 275 nouveaux résidents positifs ont été enregistrés, 52 travailleurs et 29 résidents sont décédés. Actuellement, 45 résidences dans la Communauté valencienne sont sous surveillance active du contrôle sanitaire: 2 dans la province de Castellón, 18 dans la province d’Alicante et 25 dans la province de Valence.