COVID-19 :

La Communauté valencienne a pris l’une des mesures les plus drastiques lors de cette troisième vague du coronavirus: la Generalitat a décrété la fermeture totale de toute l’industrie hôtelière en raison de l’expansion inquiétante du virus dans la région.

Cette nouvelle mesure intervient juste un jour après que Fernando Simón ait publiquement fait remarquer le secteur de l’hôtellerie en déclarant que “ce qui réduit le plus la transmission, c’est la fermeture de l’intérieur des bars”.

La Communauté valencienne avait déjà des mesures très négatives pour l’industrie hôtelière. Avant de décréter cette fermeture totale en autonomie, sa fermeture était déjà en vigueur à 17h00. Quelque chose qui les empêchait de donner des dîners et qu’ils n’amortissaient qu’avec les repas.

La vérité est que les données sont inquiétantes: la communauté a fait état de 95 décès lundi dernier depuis la dernière mise à jour de samedi, dont 41 résidents. De même, il a signalé 2 482 cas positifs supplémentaires et les hôpitaux valenciens en ont admis 3 829.

Ce n’est qu’une des mesures les plus drastiques que la Generalitat ait prises pour arrêter l’expansion du coronavirus dans cette troisième vague. Le président Ximo Puig comparaîtra après la réunion de la commission interministérielle pour la prévention et la mise à jour du Covid-19 qui se tient demain pour analyser les dernières données et étudier la possibilité d’appliquer de nouvelles mesures.

Ximo Puig désespéré

La Communauté valencienne est dans une situation extrême dans cette troisième vague de coronavirus. La pression hospitalière est montée en flèche au point que le nombre de personnes admises à ce moment est le double de celui enregistré pendant les pires jours de la deuxième vague. En seulement deux mois, il est passé de 1 803 hospitalisés à 3 614. Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est déjà proche de 50% et les agents de santé préviennent que des temps très difficiles arrivent. Le scénario est si grave que la Communauté valencienne a mis en place 3 hôpitaux de campagne sous tentes.

S’il y a une région qui est actuellement préoccupée par ses niveaux de saturation hospitalière, c’est bien la Communauté valencienne. Selon les dernières données statistiques proposées par le ministère de la Santé, le territoire régi par le socialiste Ximo Puig compte actuellement plus de 30% des lits d’hôpitaux occupés par des patients atteints de Covid. Mais la situation est encore plus grave dans les unités de soins intensifs, avec 540 personnes admises. 48% de sa capacité est occupée par des cas graves de coronavirus, ce qui a forcé la suspension de pratiquement toute l’activité chirurgicale normale. C’est le chiffre le plus élevé d’Espagne. Et ce qui inquiète le plus les responsables de la santé, c’est qu’il n’y a pas de prévision d’amélioration à court terme. Le nombre actuel d’entrées quotidiennes est de 526.

A l’heure actuelle, et au vu des données collectées par la Santé, la Communauté valencienne dépasse le double du nombre d’admis dans cette vague par rapport aux pires chiffres enregistrés lors du moment le plus difficile de la seconde. C’était le 16 novembre, comme en témoignent les statistiques officielles. Ce jour-là, la Communauté valencienne a accumulé 1 803 patients Covid dans ses hôpitaux (une occupation de 15,7%), tandis que le panorama dans les USI était de 299 patients (une occupation de 29,5%). Le nombre d’admissions à cette époque était de 163.