COVID-19 :

Le président de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a annoncé ce mardi sept Nouvelles mesures face à l’évolution de la pandémie de coronavirus en autonomie, qui comprend les extension de la clôture périphérique de la Communauté, celle de 29 autres communes est ajoutée (en début d’après-midi, trois autres ont été ajoutées aux 26 initiales) et le couvre-feu nocturne est avancé à 22h00

De plus, le fermeture de l’hôtellerie dans toute la Communauté à 17h00, Il est interdit de fumer sur les terrasses des établissements et il ne peut y avoir plus de quatre personnes aux tables. je sais réduit la capacité à 30% autorisé dans toutes les entreprises et le nombre maximum de personnes dans les rassemblements sociaux restera six.

Cela a été annoncé par Puig lors d’une conférence de presse après une réunion de la Commission interministérielle, et avant la derniers chiffres d’évolution qui reflètent une situation «grave et préoccupante», avec une augmentation de l’incidence de 17% en deux semaines, une croissance des hospitalisations de 52% et avec 196 décès en une semaine.

Les municipalités touchées en raison de la fermeture périmentrale, avec une incidence “critique” et pendant 14 jours, ils sont, dans la province de Castellón: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja et Jérica; à Alicante: Alcoi, Castalla et Polop et à Valence: Llíria, Massanassa, Ayora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarcas, Quatretonda, Canals, Benigàmin, Cheste, Morepixent, Anna et Bonrepós i Mirambel.

La santé a confirmé en début d’après-midi que les communes d’Alfafar, Llocnou de la Coron et Benetússer s’ajoutent à cette dernière, qui sera confinée avec Sedaví et Massanasa “en raison du lien entre la parcelle urbaine entre elles”.

Cependant, ces mesuress n’affectent pas la ‘retour à l’école’ Car, selon le président régional, les élèves continueront dans les salles de classe à partir du 7 janvier, puisque les experts conviennent que les salles de classe sont des espaces sûrs et “on ne peut pas laisser le virus continuer à nuire à leur avenir”.

En ce sens, il a demandé aux parents de faire confiance à la sécurité des centres, a reconnaissant à toute la communauté éducative son travail “inestimable” pour les maintenir ouverts et a souligné: “L’égalité et l’avenir de la société sont en jeu.”

Les mesures Ils entreront en vigueur à partir de 00h00 le jeudi 7 janvier et jusqu’au 31 janvier. et a annoncé pour ce jeudi une rencontre avec les agents sociaux pour finaliser un plan d’aide aux secteurs les plus touchés afin de protéger la santé, l’emploi et les entreprises.

Le Ministre de la Santé, Ana Barceló, a précisé certaines des mesures qui seront incluses dans le prochain décret, applicable dans toute la Communauté valencienne. Alors, les événements ou activités ne sont pas autorisés avec une concentration de personnes: spectacles publics, activités récréatives et socioculturelles, expositions d’animaux et fêtes populaires – les théâtres sont exclus.

Dans les Locaux commerciaux, la capacité est réduite de 50 à 30%, y compris la capacité de stationnement pour les clients. Les exceptions à cette réduction sont celles du commerce essentiel, dédié à l’alimentation, aux pharmacies, à l’orthopédie, aux opticiens, aux services vétérinaires ou aux coiffeurs, qui conserveront 50% de la capacité.

Dans le cas de restauration et accueil, a précisé que l’activité se termine à 17h00 sans que la clientèle puisse continuer en dehors de ces heures, avec un maximum de quatre convives aux tables, avec une heure de départ selon la licence ou l’autorisation et une fois la limitation nocturne cessée et sans que vous pouvez fumer sur les terrasses.

Dans le cas de établissements hôteliersOui, ils peuvent fournir un service de restauration pour le dîner à ceux qui restent «exclusivement», tandis que dans les zones de service ou les voies de communication pour les transporteurs, il n’y a pas de créneau horaire.

La compétition sportive pour les enfants et les écoles primaires est également suspendue, a déclaré Barceló, qui a rappelé que les mesures de limitation adoptées le 5 décembre restent en vigueur.