COVID-19 :

Mauvaise nouvelle pour l’industrie aérienne. La compagnie aérienne à bas prix norvégien Navette aérienne a demandé ce lundi la faillite en Norvège dans le but que la justice du pays nordique lui accorde une protection particulière afin de pouvoir faire face à la restructuration nécessaire pour mettre fin aux problèmes financiers subis par l’entreprise en raison des effets découlant de la crise des coronavirus.

Dans une déclaration envoyée au Bourse d’Oslo Ce mardi, la troisième compagnie aérienne low-cost d’Europe a expliqué avoir franchi cette étape après ce lundi le tribunal chargé de superviser l’appel d’offres sollicité en Italie a accordé à la compagnie les protections juridiques prévues par la réglementation irlandaise.

La crise des coronavirus a porté un coup sans précédent aux compagnies aériennes qui ont enregistré depuis mars dernier – lorsque les premiers points positifs ont commencé en Europe – un effondrement de la demande en raison des restrictions adoptées par les différents gouvernements. Un scénario qui a conduit d’autres entreprises du secteur à déclarer faillite, comme Niveau ou Vierge Autralia, entre autres.

De son côté, le PDG de Norwegian, Jacob Schram, »Un processus de reconstruction complémentaire en vertu de la loi norvégienne profitera à toutes les parties impliquées dans la société du secteur aérien et augmentera la probabilité de succès – après le coup dur que la crise des coronavirus a porté à la compagnie aérienne. Notre objectif est de garantir des emplois dans l’entreprise et de contribuer à garantir l’infrastructure la plus critique et la création de valeur en Norvège.

Plan de restructuration

Plus précisément, Norwegian a présenté à la mi-novembre une demande aux tribunaux irlandais à la lumière du refus manifesté par le gouvernement norvégien d’accorder un soutien financier supplémentaire afin de faire face aux pertes que la compagnie aérienne a entraînées depuis le début de la crise des coronavirus. donner son premier coup à L’Europe  En mars. Un scénario qui a contraint les gouvernements à imposer de sévères restrictions à la mobilité pour arrêter la propagation de la pandémie, qui s’est produite dans les mois suivants avec des quarantaines et d’autres mesures sanitaires.

Un processus qui rejoint la réunion extraordinaire que Norwegian tiendra le 17 décembre dans le but de solliciter le soutien des actionnaires pour un plan de restructuration doté de 4 milliards NOK (375 millions d’euros) à travers un programme de conversion de dette en actions et d’émission de nouveaux titres.

Cependant, la compagnie aérienne à bas prix a déjà évité la faillite en mai après avoir obtenu le soutien des créanciers et des actionnaires pour un plan de conversion. 12,7 milliards de couronnes (1163 millions d’euros) de dette en actions, après l’effondrement de la demande – qui selon les experts ne se remettra pas avant 2022, malgré les nouvelles encourageantes des avancées du vaccin Moderna et Pfizer.

Un soutien qui a permis à Norwegian d’accéder à une aide d’État de 3 milliards de couronnes (275 millions d’euros), soit la moitié du total d’un paquet au secteur aérien norvégien. Un forfait qui n’a pas permis de sauver la situation compliquée que traverse la société nordique depuis des années, aggravée en 2019 par l’interdiction de vol temporaire du Boeing 737 MAX et les problèmes avec les moteurs Rolls Royce et que la crise des coronavirus a mis la cerise sur le gâteau.

La compagnie aérienne, qui au cours des neuf premiers mois de l’année a perdu presque 600 millions d’euros (724,3 millions de dollars) en raison de l’impact de la pandémie, elle avait déjà annoncé récemment la suspension de 1 600 emplois et la réduction de ses routes.

Processus de renforcement de l’entreprise

De son côté, la compagnie a indiqué qu’elle mènera ce processus en Norvège pour «renforcer» le résultat obtenu en Irlande et «redimensionner» le bilan du secteur aérien. La double voie des appels d’offres dans les deux pays sera coordonnée par la société, qui a garanti qu’elle continuera à exploiter ses routes normalement et que ses obligations et ses actions continueront d’être négociées Bourse d’Oslo.

Pour sa part, le PDG de Norwegian a conclu que «dorénavant, nous nous concentrerons sur notre objectif de réduire la dette de l’entreprise, ainsi que la taille de notre flotte d’avions et de garantir que nous sommes une entreprise. que les investisseurs trouvent attractifs. Nous serons prêts à concourir pour les clients une fois le covid-19 laissé pour compte.