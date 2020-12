COVID-19 :

Plus de 300 contrats covid-19 après être allé à l’église 0:30

Séoul . – Les responsables sud-coréens de la santé ont averti les citoyens de prendre au sérieux les restrictions actuelles sur les coronavirus, car le pays est confronté à la possibilité d’entrer dans son premier verrouillage depuis le début de la pandémie au milieu d’une augmentation alarmante des nouvelles infections. .

La Corée du Sud a longtemps été considérée comme un pays modèle pour sa réponse efficace aux multiples vagues de coronavirus, méritant les éloges de l’Organisation mondiale de la santé plus tôt cette année après que les autorités aient réussi à arrêter le propagation de la pousse initiale.

Bien qu’elle soit parmi les premiers pays touchés par le virus, la Corée du Sud a réussi à éviter le type de mesures de confinement strictes observées dans d’autres parties du monde, en grande partie grâce à une combinaison de tests agressifs et de techniques sophistiquées. suivre et tracer.

“Troisième vague” en Corée du Sud

Mais alors que la pandémie se prolonge vers l’hiver, l’émergence de la soi-disant «troisième vague» a entraîné une augmentation des nouvelles infections apparemment introuvables.

Mercredi, Yoon Tae-ho, un haut responsable du ministère de la Santé, a exhorté la population à participer pleinement aux mesures de distanciation sociale dans la région métropolitaine de Séoul, qui compte environ la moitié des 51 millions d’habitants du pays. . Ces restrictions sont actuellement au niveau 2,5 à l’échelle du pays, tandis que le niveau 3 est un verrouillage de facto.

Yoon a déclaré que les responsables consultaient actuellement des experts, les gouvernements locaux et le comité de travail sur les antivirus pour savoir s’il fallait augmenter les restrictions au niveau 3.

Une telle décision constituerait probablement “un grand changement social”, a averti Yoon, et pourrait nuire aux petites entreprises et aux travailleurs indépendants.

Mardi, la Corée du Sud a signalé 1 078 nouveaux cas, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, portant le total national à 45 442. Quelque 226 patients sont dans un état critique, tandis qu’il y a eu 12 décès supplémentaires mardi, portant le nombre de morts à 612.

Crise dans les hôpitaux

Mercredi, le maire par intérim de Séoul, Seo Jung-hyup, a averti que la capitale faisait face à une grave pénurie d’espace hospitalier, 77 des 78 lits de l’unité de soins intensifs (USI) de la ville étant désormais occupés par des patients atteints de coronavirus.

Bien que ces chiffres pâlissent par rapport à ceux observés dans une grande partie de l’Europe ou aux États-Unis, la dernière augmentation montre les difficultés supplémentaires causées par les températures hivernales glaciales, qui poussent les gens à l’intérieur, où l’infection est plus facile augmentation de la fatigue due aux restrictions et aux précautions.

Selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, les cas en Corée du Sud ont augmenté régulièrement depuis la mi-novembre, et en réponse, le pays a lentement adopté plus de restrictions et de règles de distanciation sociale.

La semaine dernière, l’armée et la police ont été appelées à aider dans les efforts de recherche des contacts, tandis que les centres de dépistage ont prolongé leurs heures d’ouverture le soir et le week-end pour encourager les tests dans la région métropolitaine de Séoul. Dans un briefing pour annoncer de nouveaux efforts, un haut responsable de la santé sud-coréen a averti que le pays est confronté à sa “plus grande crise” à ce jour.

Églises et écoles

Les restrictions de niveau 3 pourraient forcer les écoles et les églises à déplacer leurs opérations vers Internet. Plus tôt cette année, plusieurs épidémies en Corée du Sud étaient liées à des groupes religieux et certaines ont mené des manifestations anti-gouvernementales lorsque les autorités ont tenté d’appliquer des mesures de distanciation sociale.

Selon le radiodiffuseur public KBS, au moins un groupe de contagions à Séoul a été lié à une église.

“L’église a tenu des réunions quatre fois par semaine pendant sept semaines dans un espace confiné pendant une période prolongée, ce qui signifie que la possibilité que les gouttelettes se propagent entre les participants était très élevée”, a déclaré Yoo-mi Park à KBS. un responsable de la santé local. “Nous enquêtons plus avant sur la question.”

La menace du froid

On s’attend depuis longtemps à ce que l’hiver déclenche un pic dans les cas dans une grande partie de l’hémisphère nord, mais en particulier dans les pays où les températures sont plus froides – une ventilation accrue, qui peut aider à prévenir l’infection, est beaucoup plus difficile lorsque les températures diurnes moyenne sont en dessous de -5 ° C (23F), comme à Séoul cette semaine.

S’exprimant mardi, Jung Eun-kyeong, directeur de l’Agence coréenne de prévention et de contrôle des maladies, a déclaré que «la troisième vague est différente des deux précédentes. C’est le point le plus critique depuis le début de la pandémie de covid-19.

Dans le Japon voisin – et tout aussi froid -, les restrictions ont également été renforcées en réponse à une nouvelle vague de cas.

Mardi, il y a eu 2 410 nouveaux cas et 45 décès supplémentaires dans tout le pays, portant les totaux respectifs à 184 754 cas et 2 701 décès. Le nombre de patients en soins intensifs est à son plus haut niveau de toute l’année, ont averti les responsables de la santé.

Aussi au Japon

Le Japon a également largement évité le type de confinement strict observé ailleurs, optant à la place pour des contrôles intensifs aux frontières, la recherche des contacts et la distanciation sociale – une expérience qui a été très réussie. Mais la grande quantité de temps pendant laquelle les citoyens ont vécu avec des restrictions, même mineures (l’Asie de l’Est a été la première région au monde à faire face au coronavirus, et des précautions ont été prises à partir de janvier de cette année) met un risque de fatigue.

“Veuillez ne pas vous habituer au coronavirus”, a déclaré le président de l’Association médicale japonaise Toshio Nakagawa lors d’un briefing le mois dernier alors que les cas commençaient à augmenter. Veuillez ne pas sous-estimer le coronavirus.

Jake Kwon et Gawon Bae ont rapporté de Séoul, Corée du Sud. James Griffiths a rapporté de Hong Kong.