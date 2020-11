COVID-19 :

Le pari du Premier ministre, Pedro Sanchez, imposer l’état d’alarme pendant six mois, au lieu de le prolonger tous les 15 jours comme indiqué dans la Magna Carta, a été rejeté par des magistrats et des experts en droit constitutionnel comme une mesure “inconstitutionnelle”. La seule issue pour les voix dissidentes au Congrès est un appel à la Cour constitutionnelle, comme annoncé par Vox. Cependant, la Cour constitutionnelle ne résout que les ressources qui favorisent le gouvernement; les autres, ceux de l’opposition, dorment le «sommeil des justes» dans les tiroirs des magistrats.

Ainsi, et à titre d’exemple, est le recours en inconstitutionnalité présenté par Vox il y a six mois contre les prolongations de l’état d’alerte auxquelles la Cour constitutionnelle n’a pas encore répondu et cela contraste, par exemple, avec celui auquel la Haute Cour a répondu en seulement 24 heures en interdisant la manifestation d’un syndicat le 1er mai, fête des travailleurs. Vox a annoncé un appel aux projets de Sánchez, mais l’organe chargé de garantir la constitutionnalité des lois ne devrait pas répondre sous peu.

Vox

Le premier des exemples est l’appel d’inconstitutionnalité présenté par Vox en avril dernier contre l’extension de l’état d’alarme. Dans son appel, auquel le TC n’a pas répondu six mois plus tard, le parti de Santiago Abascal a déclaré qu ‘«il ne fait aucun doute que les mesures de protection doivent être adoptées dans le cadre de la Constitution et du bloc de constitutionnalité, et non avec une violation manifeste de la norme suprême, comme c’est le cas».

Ainsi, le parti conservateur a expliqué qu ‘«il est clair qu’en état d’alerte le gouvernement ne peut rien faire, mais doit adhérer aux mesures autorisées pour ledit état par le bloc de constitutionnalité. Et il est absolument incontestable que le Gouvernement, par les décrets royaux contestés ici, a nettement dépassé ces mesures, violant les CE (articles 55-suspension des droits- et 116 -décret de l’état d’alerte-) et LO 4 / 1981 – également lié à l’état d’alerte – et violant gravement les droits fondamentaux des citoyens que nous détaillerons maintenant ».

Et sur ce point, ils rappellent la phrase 83/2016, émise en relation avec l’état d’alarme déclaré à l’occasion de la crise provoquée par la grève du contrôle aérien, tandis que Jose Luis Rodriguez Zapatero il était président.

Cette phrase confirmait «sans aucun doute les critères énoncés», proclamant que «Contrairement aux états d’urgence et de siège, la déclaration d’un état d’alarme ne permet la suspension d’aucun droit fondamental (Art. 55.1 CE au sens contraire), bien que l’adoption de mesures pouvant impliquer des limitations ou des restrictions à leur exercice. En ce sens, il est envisagé, entre autres, comme des mesures pouvant être adoptées, la limitation de la circulation ou la permanence des personnes ou des véhicules dans certains lieux ou les conditionnant à remplir certaines exigences… ».

Un jour

Cependant, la Cour constitutionnelle n’a pas répondu à ce qui a été soulevé par Vox en six mois. Mais, au contraire, le 30 avril, seulement 24 heures après qu’un syndicat qui avait l’intention d’organiser une manifestation dans des voitures particulières à Vigo a interjeté appel de la décision de la subdélégation gouvernementale de Vigo, qui leur a interdit de manifester, la Cour constitutionnelle a répondu en approuvant le gouvernement.

Le syndicat a déposé un recours en protection, invoquant deux droits fondamentaux: le droit de réunion (article 21 CE) et la liberté d’association (article 28 CE). Pour sa part, de la sous-délégation gouvernementale, ils ont déclaré que la manifestation ne faisait pas exception à l’arrêté royal approuvé.

Sur la liberté syndicale, la Cour constitutionnelle a refusé de traiter la question parce que “la zone spécifiquement lésée n’a pas été identifiée”, bien qu’elle soit entrée au fond de l’éventuelle lacération du droit de réunion.

À cet égard, les magistrats ont déclaré: «La manifestation est destinée à se dérouler dans le cadre d’une situation pandémique mondiale très grave, qui a produit un grand nombre de sinistrés et de morts dans notre pays, et qui a mis à l’épreuve les institutions démocratiques et la société elle-même et les citoyens, dans la mesure où ils sont devenus, ensemble, des éléments essentiels pour lutter contre cette situation de crise sanitaire et économique qui touche tout le pays, situé pour lui dans une situation qui, bien que n’étant pas la première fois qu’elle se soit produite (nous avons déjà souffert, entre autres, de la pandémie de 1918), c’est la la première fois que notre démocratie actuelle a vu la nécessité de faire face à un défi de cette ampleur et de mettre en place les mécanismes nécessaires pour y faire face ».

Mais le plus choquant – comme expliqué dans le blog delajusticia.com, où ils analysent la décision – est que “pour des raisons de procédure, Il ne traite pas de la question de savoir si le décret déclarant l’état d’alarme implique ou non une limitation de la liberté de circulation de l’article 19 CE ou suspension du droit de manifester, puisque l’objet du litige est l’examen spécifique des libertés et droits en jeu ». Ou qu’est-ce que c’est pareil, qu’ils ne pourraient pas faire une manifestation en voiture “au cas où les rues s’effondreraient pour les ambulances”.

Donc, la Cour constitutionnelle a considéré une limitation du droit fondamental valable en raison de l’état d’alarme, sans parler de l’état d’alarme. De plus, Vox attend toujours une réponse alors qu’il a déjà annoncé une deuxième ressource. Cette autre écriture aura-t-elle le même sort que la première? Les jours ou, si le Constitutionnel suit dans sa ligne les mois, ils le diront.