COVID-19 :

Le Ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, faisait face à un procès dans le Cour suprême en raison de l’entrée dans les églises et des explosions en masse au milieu d’une pandémie et de l’expulsion de ceux qui assistent aux moments de culte. Mais la Cour suprême, après avoir accepté la plainte sur demande de caution à l’accusation, le Association espagnole des avocats chrétiens– de 12 000 euros, vous avez décidé d’archiver le dossier sans pratiquer une seule diligence.

La plainte reproche à Fernando Grande-Marlaska d’être entré dans les temples et d’interrompre les messes sans respect ni strict respect de la loi, se réfugiant dans l’état d’alarme décrété par le gouvernement dans la première vague du coronavirus.

«Bref, avec l’excuse de se retrouver état d’alarme bas Les libertés et les droits fondamentaux typiques d’un état d’exception ou de siège sont restreints et un gouvernement clairement anti-chrétien en profite pour persécuter et harceler les chrétiens », indique le procès contre Grande-Marlaska pour les éruptions des masses.

«N’oublions pas que c’est du même gouvernement que des initiatives telles que la suppression des croix, ou le tenter de décriminaliser le crime contre les sentiments religieux (en passant, en utilisant la liberté d’expression comme excuse, puis le gouvernement lui-même imposant une censure dans laquelle, alors que toutes sortes d’insultes contre les chrétiens sont autorisées, il n’est même pas autorisé à critiquer le gouvernement) “, dit le Plainte contre le ministre Grande-Marlaska pour les irruptions dans les temples où les messes étaient célébrées.

L’ordonnance de la Cour suprême indique que «comme indiqué par le procureur, les dates coïncident avec l’état d’alerte et se concentrent sur les mesures d’urgence extraordinaires adoptées pour préserver la sécurité collective en évitant les réunions qui faciliteront la propagation du virus, en réduisant au maximum , et voici la clé, les réunions ou activités qui pourraient être comprises comme nécessaires ou urgentes.

“Exceptionnalité de la situation”

Pour cette raison, ajoute l’ordonnance, «une violation de la liberté religieuse ne peut être appréciée dans la mesure où la situation exceptionnelle de l’état d’alerte conduit à l’adoption de mesures de surveillance des différentes forces et code de vérification sécurisé ».

Le texte ajoute que «la plainte ne fournit aucune indication qui étaye raisonnablement l’intervention du défendeur dans les faits qu’elle contient, limitant le plaignant à imputer les crimes décrits, sans offrir de données ou des éléments qui pourraient indirectement prouver que le défendeur a commis de tels crimes, et plus encore compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les actions visées par les différents Forces et organes de sécurité de l’État ».

Chambre Manuel Marlaska Il ajoute que «même pas à titre de preuve circonstancielle, que l’accusé a participé intellectuellement à l’un des crimes, ce qui est sans aucun doute nécessaire pour exercer une action pénale […] donc selon l’art. 313 LECrim., Seule l’irrecevabilité de la requête telle que proposée par le Bureau du Procureur devant cette Chambre se poursuit, puisque la faits constituant une infraction pénale certains en limitant le plaignant à raconter certains faits sans le minimum de preuves probantes, qui ne sont pas accompagnés dans la plainte de données objectives et accessibles sur ce qui s’est passé en termes d’intervention du défendeur dans la délivrance d’une résolution injuste.

Le texte de l’accusation incluait une longue liste d’actions dans lesquelles l’accusation considérait que le crime était apprécié: «Depuis fin mars 2020, ce parti rapporte un grand nombre de plaintes faisant référence à des interruptions de culte par le Forces et organes de sécurité de l’État », a-t-il précisé.

Il a cité que «le dimanche 22 mars, en raison de la messe prévue à 18h00 prévue pour la cathédrale de Valladolid, plusieurs patrouilles de police sont intervenues, dispersant les fidèles qui se trouvaient à l’extérieur, les exhortant à rentrer chez eux. Le prêtre qui devait présider la cérémonie avait le choix entre suspendre la célébration ou la mener seul.

Il a également rappelé ce qui s’est passé “le 31 mars 2020 à Sant Cugat del Vallès (Valldoreix, Barcelone)”, où les Mossos d’Esquadra “ont intercepté deux personnes qui se rendaient à l’église de San Cebrià, prenant leurs minutes et les forçant rentrer à la maison. Puis ils sont allés à l’église et quand ils ont vu que le prêtre et d’autres étaient à la messe, ils les ont dénoncés.

Actes religieux interrompus par la police

Un autre des événements mis en évidence dans la plainte était celui du «5 avril 2020, Interruptions le dimanche des Rameaux.

– Une quinzaine de paroissiens se trouvaient dans l’église de San Servando et San Germán de La Laguna (Cadix), lorsqu’un groupe de huit policiers est entré par effraction, empêchant la célébration de la messe quotidienne.

– La police locale a interrompu une messe qui a été célébrée sur un toit de la rue Pagés del Corro (Séville), malgré le fait qu’il n’y avait que huit participants et que tous étaient des membres de la Congrégation de la Mission qui vivent dans la maison et étaient en votre propre toit.

– La police a expulsé une église évangélique de Murcie, située dans la Calle Actor José Crespo dans le quartier de Carmen, où des fidèles fêtaient le dimanche des Rameaux.

– A Balmaseda (Vizcaya), un prêtre a été contraint de retourner à l’église parce qu’il marchait dans la rue et bénissait les palmiers que les paroissiens sortaient de leurs fenêtres. Il est apparu à la télévision qu’il avait également été dénoncé, avec la sanction correspondante de 601 euros. “