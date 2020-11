COVID-19 :

. – Dans une décision 5-4, la Cour suprême des États-Unis s’est rangée du côté des organisations religieuses dans un différend sur les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a imposé ces restrictions qui limitent le nombre de personnes pouvant fréquenter les églises.

L’affaire est la dernière confrontation de groupes religieux contre des responsables municipaux et étatiques cherchant à arrêter la propagation du COVID-19. Et cela met en évidence l’impact de la juge Amy Coney Barrett sur la Cour. La décision intervient alors que les cas de coronavirus augmentent à travers le pays.

Dans la décision de dernière minute, Barrett s’est rangé du côté de ses collègues conservateurs dans le différend. Le président de la Cour, John Roberts, s’est joint aux trois juges libéraux dissidents. La décision souligne l’impact de Barrett sur la Cour, reflétant le virage de la Cour vers la droite.

Le printemps et l’été derniers, avant la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, la Cour s’est divisée par 5 à 4 sur des affaires similaires en Californie et au Nevada, avec Roberts et les libéraux principalement du côté des lieux de culte. Barrett a été confirmé en octobre pour succéder à Ginsburg.

Les églises font face à des réglementations “beaucoup plus restrictives”, selon la décision

La décision, publiée juste avant minuit la veille de Thanksgiving, contient plusieurs opinions séparées et un langage inhabituellement critique.

Dans leur opinion principale, non signée, la majorité s’est prononcée en faveur du diocèse catholique romain de Brooklyn et d’Agudath Israel of America. Il a fait valoir que les restrictions violaient la clause de libre exercice du premier amendement parce que les règlements traitaient les lieux de culte plus durement que les installations laïques comparables.

La plupart ont déclaré que les réglementations sont «beaucoup plus restrictives que toutes les réglementations liées au COVID qui ont déjà été soumises à la Cour, beaucoup plus strictes que celles adoptées par de nombreuses autres juridictions fortement touchées par la pandémie, et beaucoup plus sévères que ce qui avait été dit précédemment. Il a été démontré qu’il est nécessaire d’empêcher la propagation du virus »dans les services religieux en question.

Les restrictions de fréquentation sont divisées géographiquement en zones classées comme zones «rouges» ou «oranges».

Dans des documents judiciaires, les avocats du Gouverneur Cuomo ont soutenu que les restrictions étaient nécessaires pour aider à arrêter la propagation du COVID-19. Ils ont également déclaré que les lieux de culte n’étaient pas traités différemment des entreprises laïques similaires. Ils ont ajouté que pendant que le différend était en cours, Cuomo avait déjà levé les restrictions qui s’appliquaient aux organisations.

“Non seulement il n’y a aucune preuve que les candidats aient contribué à la propagation du COVID-19, mais il existe de nombreuses autres règles moins restrictives qui pourraient être adoptées pour minimiser le risque pour ceux qui assistent à des services religieux”, a déclaré la Cour suprême.

“Les membres de cette Cour ne sont pas des experts en santé publique, et nous devons respecter le jugement de ceux qui ont une expérience et une responsabilité particulières dans ce domaine”, a déclaré la Cour. “Mais même en cas de pandémie, la Constitution ne peut pas être mise de côté et oubliée.”

Les tribunaux inférieurs ont tranché en faveur de Coumo

La Cour a déclaré que même si Cuomo avait levé certaines restrictions, les lieux de culte “restent sous la menace constante”. En effet, les restrictions peuvent toujours être réinitialisées.

Les tribunaux inférieurs s’étaient rangés du côté de Cuomo.

Les avocats du diocèse avaient déclaré aux magistrats dans des documents judiciaires que << la pandémie ne saurait à elle seule justifier des ordonnances de fermeture trop larges et disproportionnées d'une durée indéterminée dirigées contre tous les lieux de culte, qui autrement seraient clairement considérées comme étant ils violent la Constitution.

Et les avocats d’Agudath Israël d’Amérique ont déclaré que le gouverneur avait spécifiquement ciblé les juifs orthodoxes qui avaient “violé ses règles antérieures”.

“Les restrictions de l’association religieuse du gouverneur ont rendu impossible pour les candidats et leurs membres d’exercer leur foi religieuse”, ont-ils soutenu.

6 avis sur l’arrêt de la Cour sur les églises

En tout, la décision du soir se composait de six opinions différentes.

Le juge Neil Gorsuch a écrit sa propre approbation, sans aucun autre juge, pour expliquer son vote.

Il a déclaré que d’autres entreprises, telles que les ateliers de réparation de vélos, n’avaient pas de restrictions similaires.

“Donc, au moins selon le gouverneur, il n’est peut-être pas prudent d’aller à l’église, mais il est toujours acceptable d’acheter une autre bouteille de vin” ou “acheter un nouveau vélo”, a écrit Gorsuch.

Il a critiqué la justification d’une décision, rédigée par Roberts en mai, rejetant une demande d’une église de Californie visant à bloquer les limitations du nombre de personnes pouvant assister à des services religieux pendant la pandémie.

Gorsuch a déclaré que le précédent judiciaire cité par Roberts dans cette décision “ne soutient guère la suppression de la Constitution pendant une pandémie”.

Opinion du juge Roberts

Pour sa part, Roberts a déclaré qu’il n’était pas d’accord parce que si “de telles restrictions peuvent violer la clause de libre exercice”, Cuomo avait révisé les restrictions après que les organisations religieuses aient déposé leur plainte.

“Il est important d’annuler les décisions prises par les responsables de la santé publique concernant ce qui est nécessaire pour la sécurité publique au milieu d’une pandémie mortelle”, a écrit Roberts, affirmant que les lieux de culte auraient pu retourner devant les tribunaux. si Cuomo s’était inversé.

Mais Roberts, qui s’efforce souvent de maintenir la cour hors de la mêlée politique et de l’atmosphère de division qui a dominé les autres branches du gouvernement, a vivement critiqué le raisonnement de la dissidence par Gorsuch.

“Ils voient simplement la question différemment après une étude et une analyse minutieuses qui reflètent leurs meilleurs efforts pour s’acquitter de leurs responsabilités en vertu de la Constitution”, a-t-il déclaré.

Il a également délibérément défendu son propre raisonnement dans l’affaire May.

Le juge Stephen Breyer, ainsi que les juges Elena Kagan et Sonia Sotomayor, ont déclaré que les règlements étaient conçus pour “lutter contre la propagation rapide – et, dans de nombreux cas, mortelle – du virus covid-19” et qu’ils permettaient au gouverneur d’identifier points focaux où le virus avait tiré.

Breyer a souligné les statistiques choquantes sur le virus qui a infecté plus de 12 millions d’Américains et qui est actuellement en hausse.

“La Constitution confie en premier lieu la sécurité et la santé de la population à des responsables politiques politiquement responsables”, a écrit Breyer.