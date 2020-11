COVID-19 :

le tissu d’affaires L’Espagnol continue de souffrir des effets du coronavirus. Les dissolutions d’entreprises ont explosé 29,3% sur un an en septembre, pour ajouter 1623. Cela signifie que chaque jour de ce mois, ils ont disparu 54 entreprises dans notre pays, le chiffre le plus élevé depuis février. En rythme mensuel (de septembre à août), les dissolutions d’entreprises ont augmenté de 44,5%, ce qui représente le plus fort rebond d’un mois de septembre depuis au moins cinq ans, selon les données publiées ce mercredi par l’INE (Instituto Nacional de Statistiques).

L’INE révèle également que le nombre de nouvelles entreprises marchandes a augmenté de 14% en septembre par rapport au même mois de 2019, pour atteindre un total de 6599 nouvelles entreprises et de 14,8% par rapport au même mois de l’année précédente. Avec la progression interannuelle de septembre, qui a doublé celle enregistrée en août et qui est la plus élevée en quatre ans, la création d’entreprises a connu deux mois consécutifs de promotions.

Au cours des mois les plus durs de la pandémie, les créations d’entreprises ont enregistré déclins historiques, surtout en avril, quand il a donné 73%. 23% des entreprises marchandes créées en septembre sont dédiées au commerce et 14,1% à l’immobilier, la finance et les assurances.

Concernant les entreprises dissoutes par activité économique principale, 28,3% appartenaient à l’industrie et l’énergie et 15% au commerce.

Pour la constitution des 6599 entreprises créées en septembre, plus de 223,2 millions d’euros ont été souscrits, ce qui représente une augmentation de 11,5% par rapport au même mois de 2019, alors que le capital moyen souscrit, qui s’élevait à 33825 euros, baisse de 2,2% du taux interannuel.

Sur les 1623 entreprises qui ont fermé en septembre, 62% l’ont fait volontairement, 28,3% en raison de la fusion avec d’autres sociétés et les 9,7% restants pour d’autres raisons.

De son côté, le nombre d’entreprises marchandes qui ont augmenté leur capital au neuvième mois de l’année a augmenté de 0,2% en taux interannuel, à 1 806 entreprises.

Le capital souscrit dans ces augmentations a dépassé 919 millions d’euros, un chiffre de 39,8% inférieur à celui de septembre 2019, alors que le capital moyen était de 509391 euros, soit 39,9% de moins.

Madrid et l’Andalousie mènent la création d’entreprises

le communautés avec le plus grand nombre d’entreprises les sociétés créées en septembre étaient la Comunidad de Madrid (1 586), l’Andalousie (1 144) et la Catalogne (1 118). Au contraire, La Rioja (31), la Cantabrie (46) et la Navarre (52) ont été celles qui ont créé le moins d’entreprises.

En ce qui concerne les entreprises commerciales dissoutes, les plus nombreuses étaient Madrid (575), l’Andalousie (332) et la Communauté valencienne (120). Au contraire, celles qui ont enregistré les sociétés les moins dissoutes étaient Navarra (six), La Rioja (sept) et Cantabria (11).

Quatorze communautés ont créé plus d’entreprises en septembre qu’au même mois de 2019. Les plus fortes augmentations ont eu lieu à Murcie (+ 35,6%), La Rioja (+ 29,2%) et Castilla y León (+ 25,1%) , tandis que les seules baisses correspondent à la Cantabrie (-23,3%), Castilla-La Mancha (-7,2%) et Navarra (-5,5%).

En ce qui concerne les sociétés dissoutes, les taux les plus élevés ont été enregistrés en Navarre (+ 100%), Estrémadure (+ 90,9%) et La Rioja (+ 75%), par rapport à Cantabrie (-56%), Comunidad Valenciana ( -7,7%) et Castilla y León (-2,9%), les seules régions où les dissolutions d’entreprises ont diminué par rapport à septembre 2019.