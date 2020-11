COVID-19 :

. – Malgré le fait que les États-Unis ont vu une augmentation des cas et des décès de COVID-19, le Dr Anthony Fauci dit que les choses devraient devenir “très, très mauvaises” pour qu’il plaide pour un verrouillage national.

Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 55 000 nouveaux cas par jour, plus de 60% depuis une baisse à la mi-septembre. Et les experts disent que le pays est au milieu de la vague redoutée de l’automne. Vendredi, les États-Unis ont signalé le plus grand nombre d’infections en une seule journée depuis juillet. Samedi, plus de 8,1 millions de cas de virus avaient été signalés aux États-Unis et 219 666 personnes étaient décédées, selon l’Université Johns Hopkins.

“Le pays est fatigué des restrictions”, a déclaré Fauci à propos de la possibilité d’un blocus national

Avec toutes les mesures précédentes et actuelles pour contrer la propagation du virus, “le pays est las des restrictions”, a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’une interview à “60 Minutes” dimanche soir. .

“Nous voulons utiliser des mesures de santé publique pour ne pas entraver l’ouverture de l’économie, mais pour être une porte sûre pour ouvrir l’économie”, a déclaré Fauci au correspondant médical en chef de CBS News, le Dr Jonathan LaPook lors de l’interview.

«Alors, au lieu d’avoir une résistance, ouvrez l’économie, récupérez des emplois, ou bloquez. Non, mettez de côté le blocus et dites “nous allons utiliser des mesures de santé publique pour nous aider à arriver en toute sécurité là où nous voulons aller”.

Il a ajouté qu’il n’est pas encore sûr de dire que le pays est “sur le point de s’en sortir pour de bon”.

Cas signalés de covid-19 dans les États

Il n’y a pratiquement aucun endroit aux États-Unis où le nombre de cas de COVID-19 va dans la bonne direction alors que le pays se dirige vers ce que les experts de la santé disent être les mois les plus difficiles de la pandémie.

Seuls le Missouri et le Vermont ont vu une amélioration de plus de 10% du nombre moyen de cas signalés la semaine dernière, selon les données de l’université. Les cas dans le Connecticut et en Floride, en revanche, ont augmenté de 50% ou plus.

Vingt-sept États avaient des pics entre 10% et 50%: Alabama, Arizona, Colorado, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, Dakota Nord, Ohio, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Texas, Washington, Virginie-Occidentale, Wisconsin et Wyoming.

Les nouveaux cas sont statiques dans les états restants.

“C’est vraiment une période difficile et les gens doivent faire attention”, a déclaré l’épidémiologiste Dr Abdul El-Sayed.

“ Cette augmentation du covid-19 a le potentiel d’être bien pire ”

Vendredi, 10 États ont signalé leur plus grand nombre en une journée: Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Dakota du Nord, Virginie-Occidentale, Wisconsin et Wyoming, selon Johns Hopkins.

À mesure que les infections augmentent, les hospitalisations augmentent également. Au Nouveau-Mexique, les hospitalisations ont augmenté de 101% ce mois-ci, a déclaré la gouverneure Michelle Lujan Grisham.

Plus d’hospitalisations seront probablement suivies d’une augmentation des décès quotidiens dus au coronavirus, a déclaré le Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health.

Bien que la moyenne de 700 décès de coronavirus par jour aux États-Unis reste inférieure aux taux quotidiens de 1000 en juillet et août, des chercheurs de l’Université de Washington prévoient que plus de 2300 Américains pourraient mourir chaque jour à la mi-janvier. .

“Lorsque nous avons vu ce type de transmission au début de la pandémie, en mars et avril, le virus ne s’était pas propagé partout … Cette augmentation a le potentiel d’être bien pire qu’au printemps ou en été”, a-t-il déclaré. El-Sayed, ancien directeur de la santé de Detroit.

Les chefs d’État imposent de nouvelles restrictions

Les Américains peuvent aider à contrôler le virus, disent les experts, en suivant les directives vantées par les autorités depuis des mois. Évitez les endroits bondés, gardez vos distances, organisez de petits rassemblements en plein air et portez un masque.

«C’est le bon moment pour que les gens s’arrêtent et se demandent:« Que puis-je faire pour m’assurer de limiter les infections supplémentaires qui, autrement, sembleraient se cacher devant nous alors que le temps froid arrive et que le Les gens sont à l’intérieur et ces courbes montent dans la mauvaise direction? », A déclaré Collins vendredi.

Les augmentations ont incité les dirigeants des États à imposer de nouvelles restrictions, notamment le port de masques et des limites aux rassemblements, dans l’espoir de ralentir la propagation.

Le gouverneur du Nebraska, Pete Ricketts, a annoncé des changements aux mesures de santé de l’État. Il comprenait une exigence que les hôpitaux réservent au moins 10% des lits de soins intensifs et généraux dotés de personnel pour les patients atteints de covid-19.

Dans le Kentucky, le gouverneur Andy Beshear a déclaré ce mois-ci qu’il avait ordonné aux autorités d’intensifier l’utilisation des masques. Et au Nouveau-Mexique, le gouverneur a ordonné cette semaine de nouvelles limitations sur les rassemblements de masse et une heure de fermeture à 22 heures pour les établissements qui servent de l’alcool.

“Chaque citoyen du Nouveau-Mexique peut et doit faire sa part pour arrêter la propagation du COVID-19 en restant à la maison, en limitant ses interactions avec les autres et en portant son masque”, a tweeté Grisham.

