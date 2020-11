COVID-19 :

MEXIQUE – Plus de 150000 petites entreprises mexicaines ont définitivement fermé en raison d’une baisse de 30% de la consommation privée due à la crise du COVID-19, a rapporté jeudi la National Small Business Alliance (Anpec).

Malgré la «nouvelle normalité» amorcée en juin, plus de 95% des entreprises ne présentent pas de gains dans leurs ventes par rapport à mars, a informé Cuauhtémoc Rivera, président de l’association, lors de la présentation des résultats de l’enquête «Pour une réactivation économique “.

“7% déclarent être au point de fermeture. Le secteur est à peine resté à flot depuis sept mois. De même, 75,35% disent avoir des ventes en baisse entre 30% et 50% en moyenne”, a commenté le leader de l’Anpec.

Outre plus de 90000 décès et plus de 912000 cas, la pandémie COVID-19 a provoqué une contraction annuelle de 18,7% du PIB au deuxième trimestre de l’année et la disparition de près d’un million d’emplois formels.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a affirmé que l’économie du Mexique “a déjà touché le fond” et est désormais “en hausse”, en se vantant d’un plan de plus d’un million de prêts de 25 000 pesos (un peu plus de 1 200 dollars) à microentrepreneurs.

Mais l’enquête Anpec, menée auprès de plus de 1 100 petites entreprises, a révélé que 74,8% d’entre elles «désapprouvent généralement» les résultats du gouvernement jusqu’à présent, tandis que 66,28% jugent le soutien économique «peu attrayant» et «insuffisant». .

Les mères et les pères meurent du COVID-19 et laissent leurs enfants à la dérive.

«Il se démarque et s’inquiète que 96,83% des petits commerçants disent que 50% de leurs clients ont diminué leur consommation et la qualité des produits qu’ils achètent», a déploré Rivera.

L’enquête est publiée au milieu d’une alerte nationale pour l’augmentation des infections dans au moins huit États du pays, où les gouverneurs ont mis en garde contre de nouvelles fermetures similaires à celles de mars, lorsque les mesures d’isolement ont commencé.

Bien que les spécialistes affirment que le Mexique n’a même pas arrêté la première vague d’infections, les commerçants ont averti qu’une seconde serait fatale pour leurs entreprises.

“L’épidémie hivernale nécessite un remplacement des responsables de la gestion de la pandémie et un changement de stratégie qui priorise le suivi pour contenir les infections et les décès”, a déclaré le représentant de l’Anpec.

Malgré le pari du gouvernement, plus de la moitié des commerçants, 51,55%, ont rejeté l’idée que le vaccin «est la seule solution pour une relance économique».

Le syndicat a également affirmé que 98% des points de vente appliquent des mesures sanitaires, telles que la distanciation sociale, l’utilisation de masques faciaux et la désinfection des espaces.