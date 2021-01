COVID-19 :

. – La découverte de nouvelles variantes majeures de coronavirus au Royaume-Uni et en Afrique du Sud a commencé par un pari sur une bouteille de vin.

À la mi-novembre, Tulio de Oliveira, qui dirige un laboratoire de génétique en Afrique du Sud, a commencé à recevoir des appels téléphoniques anxieux de médecins de la province du Cap oriental, qui assistaient à une croissance explosive des patients atteints de COVID-19. Les hôpitaux étaient rapidement débordés. L’augmentation était apparemment venue de nulle part.

“C’était choquant”, a déclaré de Oliveira, professeur à l’Université du KwaZulu-Natal à Durban.

De Oliveira a immédiatement demandé des échantillons du virus dans le nez des patients afin de pouvoir les séquencer génétiquement.

En moins d’une semaine, il a séquencé 16 échantillons. Tous les 16 avaient des mutations similaires et un nombre inhabituellement élevé de mutations.

“Je me suis dit” il y a quelque chose de très étrange ici “”, a déclaré de Oliveira.

De Oliveira, un important chasseur de virus, avait découvert une nouvelle variante du coronavirus.

Les 16 échantillons étaient distants de centaines de kilomètres dans les provinces du Cap oriental et du KwaZulu-Natal. Il avait donc le sentiment que la variante se répandait rapidement.

Pour ajouter aux préoccupations, certaines des mutations se trouvaient dans les gènes liés aux pics trouvés au sommet du virus. Les tests de dépistage du virus, ainsi que les médicaments et vaccins COVID-19, se sont concentrés sur ces pics. Le problème est que si les pics changent, les tests, les médicaments et les vaccins peuvent ne pas fonctionner aussi bien.

Étapes pour suivre la variante du coronavirus en Afrique du Sud

Dans la prochaine étape de sa recherche du virus, de Oliveira a contacté les laboratoires du Réseau de surveillance génomique en Afrique du Sud et leur a demandé d’envoyer des échantillons de virus de ses patients covid-19 de partout.

L’un des laboratoires était à Stellenbosch, une ville qui abrite les célèbres vignobles sud-africains.

De Oliveira a déclaré que Susan Engelbrecht, la scientifique principale du laboratoire de Stellenbosch, lui avait dit qu’elle serait surprise si la nouvelle variante avait atteint sa région, car elle se trouve à plus de 700 kilomètres de la baie de Nelson Mandela, où elle a été détectée pour la première fois. propagation de l’instance de la variante.

“J’ai fait le pari avec elle que si nous trouvions la variante dans plus de 50% des échantillons de Stellenbosch, elle me donnerait une bouteille de vin”, a déclaré de Oliveira. “Elle a dit que non seulement elle me donnerait une bouteille de vin, mais qu’elle était sûre que cela n’arriverait pas”, a-t-elle déclaré.

Sur les 67 échantillons de Stellenbosch, 58 étaient de la même variante trouvée dans la baie de Nelson Mandela.

De Oliveira réfléchit au vin de Stellenbosch à choisir… mais sait que ce sera cher.

L’alerte au monde après avoir identifié la variante du covid-19

Quelques jours plus tard, le 4 décembre, de Oliveira a envoyé un e-mail urgent au responsable de l’Organisation mondiale de la santé qui dirige le groupe de travail sur l’évolution du virus SRAS-CoV-2 de l’agence.

“Je voudrais demander un ajout urgent à l’ordre du jour d’aujourd’hui, pour alerter sur certaines conclusions préliminaires de l’Afrique du Sud”, a écrit de Oliveira.

L’autorisation a été accordée et De Oliveira a alerté les autres scientifiques de l’appel, venus du monde entier, de cette étrange nouvelle variante qu’il voyait en Afrique du Sud. Il a souligné qu’il comprenait une mutation dans une position de la protéine de pointe appelée N501Y, et a exhorté ses collègues à rechercher des mutations similaires dans leurs pays.

Andrew Rambaut, professeur à l’Université d’Édimbourg, s’est chargé de cette tâche. Lui et ses collègues ont cherché dans la base de données génomique du Royaume-Uni et ont trouvé un variant contenant la mutation N501Y, qui se propageait rapidement dans certaines parties du sud-est de l’Angleterre. Ils ont publié leurs conclusions le 20 décembre.

Ce jour-là, Rambaut a tweeté: “La recherche de N501Y est venue de @Tuliodna, qui suivait cette mutation en Afrique du Sud.

Je pense que le fait que la mutation ait été identifiée en premier et ensuite liée à un cluster en croissance plutôt que l’inverse modifie la probabilité que la variante soit la cause du cluster plutôt qu’une simple variante choisie au hasard qui se trouvait être présente dans la région . – Andrew Rambaut 🦠🧬🌲🔮🤦‍♂️ (@arambaut) 20 décembre 2020

Maria Van Kerkhove, responsable technique de la réponse de l’OMS au coronavirus, a déclaré que la découverte de De Oliveira “a définitivement incité (les scientifiques britanniques) à examiner différents types de variantes”.

“Je suis très reconnaissant que nous ayons cette collaboration (internationale)”, a-t-il ajouté.

“ Nous jouons un jeu très dangereux avec ce virus ”

Si un virus modifie sa génétique de la bonne manière, les tests peuvent ne pas être en mesure de le détecter aussi facilement et les vaccins peuvent ne pas fonctionner aussi bien.

“Nous jouons actuellement un jeu très dangereux avec ce virus”, a déclaré Van Kerkhove, compte tenu de la croissance explosive aux États-Unis et dans d’autres pays. “Ce qui nous inquiète, c’est que plus il se propage, plus il aura d’opportunités de changer”, a-t-il expliqué.

Ces variantes ont été trouvées en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, mais on ne sait pas par où elles ont commencé. Jusqu’à présent, les deux semblent se propager plus rapidement, mais ils ne sont pas plus meurtriers. Les fabricants de vaccins et d’autres scientifiques étudient si les variantes posent un défi pour les vaccins.

La surveillance du virus – le séquençage génétique d’échantillons provenant d’un grand nombre de personnes – est “un aspect fondamental du contrôle du virus” et un moyen important de “comprendre votre ennemi”, a déclaré Van Kerkhove.

Trevor Bedford, épidémiologiste génomique au Fred Hutchinson Cancer Research Center, donne l’exemple de la façon dont le séquençage génétique a permis cet été de relier 59 cas de Covid-19 dans diverses régions d’Irlande en un seul vol. Le fait de savoir que les passagers étaient infectés dans l’avion a aidé à la recherche des contacts et aux actions de contrôle.

“Le séquençage a vraiment réussi”, a déclaré Bedford.

Séquençage des coronavirus aux États-Unis

Le 20 décembre, jour où des scientifiques britanniques ont publié leurs résultats, un groupe Slack pour les chasseurs de virus des États-Unis a été activé.

Peut-être que les variantes britanniques et sud-africaines ou d’autres mutations inquiétantes existaient également aux États-Unis.

«Cela a définitivement incité les gens à agir rapidement», a déclaré Bedford, membre d’un groupe Slack chez SPHERES, un nouveau consortium américain chargé de coordonner le séquençage génétique du coronavirus dirigé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). pour ses sigles en anglais).

Jusqu’à présent, dans la pandémie, le séquençage génomique aux États-Unis a pris du retard par rapport à d’autres pays. Par exemple, le Royaume-Uni a séquencé des échantillons de virus provenant d’environ 146 000 personnes. Les États-Unis ont séquencé des échantillons de seulement 58000 personnes, selon la base de données GISAID, même s’ils avaient beaucoup plus de cas de COVID-19.

Voir d’autres pays, comme le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud, exceller dans le séquençage génomique peut être difficile, a déclaré Bedford.

«Bien sûr, c’est frustrant», a-t-il déclaré.

En Afrique du Sud, une fois que de Oliveira a reçu des médecins un avis indiquant que le nombre de cas augmentait, il n’a fallu que deux semaines à lui et à ses collègues pour identifier la nouvelle variante. Une fois que les chercheurs britanniques ont reçu les données de Oliveira, il leur a fallu moins de trois semaines pour trouver leur propre variante et publier leur étude.

Les choses ne bougent pas aussi vite aux États-Unis, a déclaré Bedford.

Aux États-Unis, les laboratoires qui ont des échantillons de coronavirus provenant de patients ne travaillent souvent pas directement avec les scientifiques qui séquenceront ces échantillons. Cela signifie que les scientifiques doivent identifier ces laboratoires, leur demander de stocker des échantillons, puis conclure des accords juridiques pour partager les échantillons.

“Une partie de la raison pour laquelle nous faisons un si mauvais travail est que nous avons (ces) problèmes structurels”, a déclaré Bedford.

Différences entre les systèmes de santé

L’Afrique du Sud et le Royaume-Uni, d’autre part, ont des services de santé nationaux, de sorte que les laboratoires qui testent le COVID-19 et les experts qui effectuent le séquençage travaillent souvent pour la même entité.

«Ils ont un système de santé national unique et un service national de microbiologie unique, ce qui facilite beaucoup la coordination des choses», a déclaré le Dr Gregory Armstrong, directeur du Bureau de détection moléculaire avancée au Centre national des maladies infectieuses émergentes et Zoonotique du CDC. «Nous n’avons pas de système aussi robuste que le système britannique», a-t-il expliqué.

Une autre raison pour laquelle les États-Unis sont à la traîne est que le Royaume-Uni a investi d’énormes sommes d’argent dans le séquençage génomique.

«Le système au Royaume-Uni est vraiment la référence en matière de surveillance génomique», a déclaré Armstrong. “Je ne pense pas que nous pourrons jamais atteindre ce niveau”, a-t-il ajouté.

Le CDC tente de consolider le système de surveillance américain, avec des millions de dollars de subventions récentes aux laboratoires d’État et universitaires.

L’objectif du CDC est de doubler le nombre de génomes de coronavirus séquencés aux États-Unis avec la croissance, a déclaré Armstrong. Le séquençage est effectué dans les laboratoires des CDC, des départements de santé des États, des universités et des entreprises privées.

Les États-Unis séquencent désormais environ 3 000 échantillons par semaine. Le CDC s’attend à ce qu’il fasse plus que doubler au cours des deux prochaines semaines pour atteindre environ 6 500 par semaine, a-t-il déclaré.

Les scientifiques du monde entier sont impatients de voir le changement.

“Je suis optimiste que cela s’améliorera rapidement”, a déclaré Van Kerkhove.