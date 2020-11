COVID-19 :

Ce comportement est enregistré principalement dans la zone centrale du pays, et plus précisément dans la région orientale de la vallée du Mexique

Demande de médicaments pour le soin ou la prévention de COVID-19[feminine augmenter une 30 pour cent au cours des trois dernières semaines au Mexique, a annoncé ce lundi le président de la Union nationale des entrepreneurs en pharmacie (UNEFARM), Juvenal Becerra Orozco.

Ce comportement est enregistré principalement dans la zone centrale du pays, et plus particulièrement dans la région orientale de la vallée du Mexique où la demande de médicaments tels que Paracétamol, Oseltamivir, Azithromycine, Énoxaparine, ainsi que des produits d’hygiène tels que masque, gel antibactérien, de l’alcool Oui les serviettes désinfectants.

Jusqu’à dimanche, il y a eu 105 mille 655 décès et un million 107 mille 71 infections au COVID-19, ajoutant 196 nouveaux décès et six mille 388 cas au dernier jour enregistré par le gouvernement mexicain.

Juvenal Becerra a expliqué que la population doit suivre les instructions des autorités sanitaires pour prévenir et aller chez le médecin en cas de symptômes.

De même, les fournitures et les médicaments doivent être achetés dans des sites établis pour garantir leur efficacité et qu’ils sont entièrement certifiés.

Becerra a reconnu que pendant la pandémie, la vente de médicaments d’origine douteuse a augmenté à travers divers groupes sur les réseaux sociaux, pour lesquels il a alerté la population, car il peut s’agir de médicaments qui ont reçu un stockage inadéquat ou de médicaments. conditions irrégulières qui mettent la santé en danger.

Dans cette pandémie, nous avons renforcé un réseau d’intégration entre les différents maillons de l’industrie pharmaceutique. Dans le cadre de cela, nous avons le projet Tour de la santé, où en coordination avec des laboratoires tels que Loeffler, Allen, Gremar, Génomma, Prudence, KTBH Par DMED, entre autres, nous garantissons l’approvisionnement en médicaments entièrement certifiés pour nos pharmacies », a-t-il indiqué.

Becerra a souligné que le défi pour le reste de cette année et pour 2021 est de continuer à promouvoir l’application de mesures préventives pour éviter de nouvelles fermetures d’activités fondamentales pour l’économie nationale, de sorte que l’exhortation est de porter et d’utiliser correctement le masque et renforcer les actions de distance saine.

Avec des informations d’.