COVID-19 :

L’une des conséquences de la pandémie, pour la plupart, est que nous passons plus de temps à la maison. Que ce soit en raison de la responsabilité sociale ou de la peur de la contagion, nous passons beaucoup plus de temps à l’intérieur de nos maisons, ce qui a également obligé de nombreuses personnes à trouver des moyens de combler ce temps. Dans le cas de certains footballeurs, ce temps a été occupé par les jeux vidéo. Au point de dépendance extrême.

Steve Pope, l’un des thérapeutes les plus réputés du Royaume-Uni, l’a révélé dans des déclarations au Daily Mail.Il a révélé qu’il aidait actuellement 15 footballeurs professionnels et 30 autres joueurs semi-professionnels atteints de cette dépendance, soit le triple du nombre de cas qu’avant la pandémie. Pour vous donner une idée du problème, il existe plusieurs clubs qui ont contacté la Fédération anglaise pour obtenir des conseils sur la dépendance subie par certains de leurs footballeurs.

«Cela devient incontrôlable», dit Pope. Lorsque le football s’est arrêté, les footballeurs n’avaient plus rien à faire. Les jeux sont devenus plus attrayants. Les joueurs ont des personnalités obsessionnelles et ont plus de temps libre que quiconque pour jouer. C’est mentalement destructeur, une épidémie silencieuse qui ne reçoit jamais l’attention dont elle a besoin. “