COVID-19 :

Les États avec l’incidence la plus élevée de cas de dermatite atopique sont Tabasco, Yucatán, Tamaulipas, Sonora et Campeche

Les gens qui souffrent la dermatite atopique, un trouble qui provoque des rougeurs de la peau et des démangeaisons, ces symptômes ont été augmentés en raison des mesures d’hygiène et du stress qui a provoqué la pandémie du COVID-19[feminineDes spécialistes mexicains ont alerté ce jeudi.

Dans le cadre de Journée mondiale de la dermatite atopique commémorant ce 27 novembre, le président de la Fondation mexicaine de dermatologie, Rossana Llergo Valdez, a expliqué qu’en raison de la lavage fréquent des mains Oui application de gels désinfectants, la barrière cutanée de la peau est modifiée et cela provoque cette exacerbation.

«Ceux qui sont atopiques avec le lavage fréquent des mains et l’utilisation de gel antibactérien altèrent le microbiome de la barrière cutanée, ce qui favorise l’inflammation. De plus, la barrière physique de la peau est affectée car avec ces produits les lipides sont balayés et l’immunité de la peau est altérée », explique-t-il.

De plus, il a dit que le le stress de la détention, aussi bien que anxiété face à l’incertitude de ce qui arrivera au pandémie, dans quoi Mexique a déjà dépassé les 100 mille décès et un million d’infections, ils ont également touché des patients atteints dermatite.

Dans ce scénario, les spécialistes recommandent aux patients le pratique d’un sport ou l’activité physique à la maison, faire de l’artisanat, des techniques de méditation, ainsi que parler du problème qui leur cause de l’inconfort.

La la dermatite atopique C’est une maladie systémique, chronique et donc incurable qui se manifeste sur la peau. Il se caractérise par l’apparition de démangeaisons intense qui provoque des lésions rouges, des saignements et des croûtes plus tard.

Un autre des principaux symptômes qui affectent les personnes qui vivent avec cette maladie est peau sèche, qui augmente pendant L’hiver En raison des basses températures et de l’humidité, les dermatologues ont recommandé l’utilisation de crèmes hydratantes pour éviter davantage d’inconfort.

“Il est essentiel que les patients appliquent une crème hydratante après s’être lavé les mains et avant et après avoir porté des masques faciaux, en évitant l’utilisation de vêtements ou de tissus vieux d’un an qui peuvent provoquer une réaction allergique”, a déclaré Elsy Navarrete, allergologue pédiatrique et immunologiste.

Les spécialistes ont indiqué que, bien que la dermatite atopique Ils apparaissent généralement sur les mains, les bras et le visage, partout sur le corps, il peut y avoir des épidémies puisque l’organe cutané est le plus étendu. Même dans les zones génitales et les pieds, ils peuvent se manifester.

Dans Mexique on estime qu’ils existent quatre millions de personnes atteintes de dermatite atopique.

Les États avec l’incidence la plus élevée au Mexique sont Tabasco, Yucatán, Tamaulipas, Sonora et Campeche, qui ont une moyenne de 6 cas pour mille habitants et placent la condition comme un problème de santé.

Avec des informations d’.